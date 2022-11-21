ERROR自爆96小時｜193郭嘉駿重提「153事件」 自認輕佻 強調非針對人：只想維護我哋電視台

ERROR的綜藝節目《ERROR自爆96小時》昨晚(20日)播出第2集，ERROR四子繼續進行水上活動，梁業(肥仔)、何啟華(阿Dee)及保錡齊齊玩wakesurf，為避免193(郭嘉駿)再次斷手，節目組特地安排他潛水，193自言喜歡潛水遠離世事的感覺，因做藝人承受很大壓力，甚至曾懷疑自己有人群恐懼症。他在節目中重提去年串爆TVB總經理曾志偉的事件，一度哽咽並自認輕佻無禮，強調並非針對人，只是想維護用心製作節目的同事。

一時衝動 193在節目中被問到「你覺得是否自153事件後，有了突變？」他直認在人生和事業都有很大改變，並首次在鏡頭前認真為事件解畫，「我係好輕佻和好無禮地說那句話，因為我看完兩個口罩小姐比賽之後，我有點嬲，她們綵排時好差，而我預期不是這樣，睇完之後我就出去做訪問，嗰下有少少衝動。因為對上5分鐘我仍然嬲緊表演者，表現得不好。」他強調不是針對曾志偉，只是想維護所屬電視台很努力的節目組同事，「覺得我們拍的綜藝好好睇，大家都好努力，所以我想維護我個台，才講呢番話，你不可以說我們是小眾，你不可以用你的觀點話我們電視台不好。」

直認講錯話 接著，193開始眼紅紅，哽咽澄清：「我不是針對一個人，我只是針對那句說話，去批評我們個台，因為我覺得……」為了忍住眼流，他一度說不下去，然後才續說：「入來幾年，見大家好努力去做節目，不睡覺去剪片，我不明白要返工廿幾小時，見同事在公司camping，我們很努力做創新節目，為甚麼要批評我們，那刻聽到他說無人睇我們的劇集，我好嬲，想維護我哋的電視台，所以才衝口而出。」事隔一年多，193剖白說：「我知我講錯話，而我真的不是針對曾先生，因為他是一個長輩，別理外間對他的批評，我年幼看他的節目時，他真的帶動到香港娛樂圈和氣氛，令到人睇電視和開心，所以每個人我都尊重，但因為傳媒炒作，覺得矛頭指向一個人。」