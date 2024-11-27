ERROR自認贏不過12子叫fans投MIRROR 保錡193爭住認係失德藝人

ERROR表示屆時會唱非常有名的泰國偶像劇主題曲，他們更即場晒一、兩句。問到會否以「死腳膠」身份上陣，他們表示未知，並透露會與MIRROR及ROVER有些合作。

提到保錡轉載了JFYT床哥的片段，並留言說︰「最緊要夠Kimochi，加油bro」，其後又刪除。他解釋當時自己在拍MV，見到有人TAG他，他未有留意內容便轉載，193郭嘉駿在旁指保錡很多時的stories都是亂po，肥仔笑謂︰「只要你前面講『多謝吳保錡』，你後面講咩都得，佢都會有機會post」。

保錡稱自己不知道有其他內容，但大家都是做娛樂，在香港也是想帶多些快樂給觀眾，最重要互相尊重。問到今次事件有沒有覺得不被尊重，他自認品德比較差，自己不被人尊重也是很正常。在旁的成員就大讚保錡成長了不少，193就跟保錡鬥品德差，更自稱是「失德藝人」。四人又自稱是「ViuTV四虎」，希望他們的品德差也不會令ViuTV差。」