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娛樂
2024-11-27 17:46:06

ERROR自認贏不過12子叫fans投MIRROR 保錡193爭住認係失德藝人

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ERROR將會大唱泰文歌。(羅錦鴻攝)

ERROR將會大唱泰文歌。(羅錦鴻攝)

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ERROR今日與MIRRORP1X3LROVERCOLLAR、陳健安和小塵埃等現身觀塘商場，出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會，宣布將聯同泰國實力派歌手及組合，攜手踏足體育園啟德場館開騷。

ERROR表示屆時會唱非常有名的泰國偶像劇主題曲，他們更即場晒一、兩句。問到會否以「死腳膠」身份上陣，他們表示未知，並透露會與MIRRORROVER有些合作。

ERROR將會大唱泰文歌。(羅錦鴻攝)

ERROR將會大唱泰文歌。(羅錦鴻攝)

提到保錡轉載了JFYT床哥的片段，並留言說︰「最緊要夠Kimochi，加油bro」，其後又刪除。他解釋當時自己在拍MV，見到有人TAG他，他未有留意內容便轉載，193郭嘉駿在旁指保錡很多時的stories都是亂po，肥仔笑謂︰「只要你前面講『多謝吳保錡』，你後面講咩都得，佢都會有機會post」。

保錡稱自己不知道有其他內容，但大家都是做娛樂，在香港也是想帶多些快樂給觀眾，最重要互相尊重。問到今次事件有沒有覺得不被尊重，他自認品德比較差，自己不被人尊重也是很正常。在旁的成員就大讚保錡成長了不少，193就跟保錡鬥品德差，更自稱是「失德藝人」。四人又自稱是「ViuTV四虎」，希望他們的品德差也不會令ViuTV差。」

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提到他們打入「我最喜愛的組合」5強，193表示已經很心滿意足，並很多謝fans支持他們，他又呼籲fans轉投MIRROR，坦言ERROR是贏不到MIRROR，「我哋願望係入5強，心入面已經好平安喜樂啦！我哋落區都係會叫人投MIRROR，因為真係唔會贏到。」

 

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