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娛樂
2025-01-26 12:39:18

ERROR演唱會｜搞頒獎禮玩自嘲 193重提炒車保錡緋聞 嘆「少X街，人氣跌」(有片)

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《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝)

《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝)

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ERROR(25)會展舉行ERROR “WHATS GOING WRONG??” 2025演唱會吳君如、樊沛珈、練美都有捧場年年食白果的四子惡搞叱咤，自行舉辦「即刻樂壇同人講頒獎典禮」輪流自嘲，郭嘉駿(193)將自己法拉利炒車、保錡與菊梓喬緋聞等都擺上枱，更自言大限將至，「少咗X街」反而人氣下滑，非常赤裸。適逢當晚是吳保錡生日，全場大合場「錯版」生日歌，經理人濟哥奉上一籠真壽包慶祝，惜壽包雪得太硬無法重演壽包亞視經典。何啟華(Dee)、保錡梁業(肥仔)和193分別扮劉德華、友台長老曾志偉、陳百祥和譚詠麟，奉上獨自去偷歡 我至叻》、《天下無敵我愛你》X《俾獎金》和《愛情陷阱》經典歌Medley掀全晚高潮。

《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 練美娟入場支持ERROR。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 吳君如入場睇ERROR開騷。(林俊源攝)

嘆跌級被COLLAR爬台

演唱會於8時半左右開始，四子登場接連唱出《無敵聖衣》、《野舞士》和《殺死我的經理人》後，跟觀眾打招呼，率先自爆兩年前九展會4場，一票難求，今年轉場會展，開一場門票都有剩。接著，他們換上出席叱咤頒獎禮的戰衣，自嘲又可以坐，193化身「心理大哥」擔任司儀 ：「我要行出嚟，如果唔係又俾人話我黑面！」他宣布ERROR獲「至尊唱作全能組合」，四子分享得獎感受時，肥仔扮喊表示：「如果唔係自己頒畀自己，呢世都攞唔到」Dee哥自言是公司第二隊，慨嘆近年被COLLAR插隊變三隊，連網上的「我最討厭組合」都輸給MIRROR。

自言大限將至

頒獎後，193繼續留在台上，向ERROR黑白相鞠躬，自言大限將至，直至香港人「睇人X街最開心」，笑談Dee哥「鳯凰不死鳥」墮深坑、肥仔被指似Candy@COLLAR，他重提去年揸法拉利撞倒婦人的意外，指haters睇到「法拉利撞阿婆」最開心，但他直言因被指有計劃部署事件感不快。他又談到保錡跑步健身舉鐵，迴響不及他為緋聞女友拎厠紙，稱他與保錡默默守護ERROR，「我哋咁多負面新聞，公司都冇話同我哋拆，因為我哋同公司有默契。」他又感嘆兩人少了亂講說話，但「行得啱對ERROR係錯」，因為「少咗X街，少咗人氣」

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ERROR自行舉辦「即刻樂壇同人講頒獎典禮」喪自嘲。(林俊源攝) ERROR自行舉辦「即刻樂壇同人講頒獎典禮」喪自嘲。(林俊源攝) 193化身「心理大哥」做司儀。(林俊源攝) ERROR自嘲連最討厭組合都輸給MIRROR。(林俊源攝) 193指香港人最鍾意睇人扑街，重提Dee哥「鳯凰不死鳥」墮深坑環節。(林俊源攝) 193笑指肥仔與Candy@COLLAR撞樣。(林俊源攝) 193又指保錡轉型跑步，被網民嘲諷「假熱血」。(林俊源攝) 193自嘲法拉利撞阿婆事件。(林俊源攝) 193與車銀優「撞樣」照。(林俊源攝) 193將保錡與菊梓喬緋聞擺上枱，指他用心舉鐵都不及舉廁紙引來的迴響。(林俊源攝)

化身BIGBANG 肥仔披頭巾扮GD

193自彈自唱新歌Keep Walking》前向fans說：「你哋陪我哋鬥長命，只要一步一步行落去，一定會去到我哋想去嘅地方。」唱畢後又次多謝fans：「多謝你哋，如果冇你哋我真係捱唔到落去。」至於保錡則化大紅小丑嘴唱《跑吧小丑》和《笑一個》，感慨表示，「有好多嘢喺人生唔需要講，但講出嚟，或者……唱首歌畀大家聽。」台上大屏幕則顯示海量連登的刻薄留言。四子又扮韓團BIGBANG大唱Home sweet Home》，肥仔扮G-Dragon披頭巾唱歌，笑爆全場。

《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，保錡化大紅小丑嘴自彈自唱。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，保錡化大紅小丑嘴自彈自唱。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，193和Dee哥唱《TV animal》。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，Dee哥唱《TV animal》。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，193自彈自唱新歌《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，Dee哥唱《TV animal》。(林俊源攝)。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，193自彈自唱新歌《Keep Walking》。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，肥仔扮G-Dragon。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，ERROR扮BIGBANG。(林俊源攝) 《ERROR “WHAT’S GOING WRONG??” 2025》演唱會，ERROR扮BIGBANG。(林俊源攝)

Dee哥講盼香港可encore

接著肥仔奉上最拿上的跳唱表演，將柳應廷(Jer)《約齊靈魂在墳墓開生日派對》變成跳舞版，贏得全場掌聲，再連跳唱《Lady Killa》與《Mascort》。Dee 哥則在棟篤笑時間繼續講經，大談世界未日與香港前景，由龍樹諒漫畫《我所看見的未來》預言今年7月海嘯，談到熊貓「安安」、「可可」改名，建議龍鳯胎熊貓改名為「扑扑」、「佳佳」，繼而將話題帶去觀塘海濱Gen Z和新轉機，最後送上新年祝福：「留底嘅，祝大家2025年搵到免費嘅快樂，有可以消費嘅士多，唔怕世界末日，香港可以encore。」

大爆當年簽約出歌過程

然後氣氛一轉，ERROR自己扮演「星級嘉賓」，大齊昔日流行經典和友台遊戲節目歌曲，在encore則死腳膠身份登場，最後唱出道歌《404》前，更自爆當年簽約過程，Dee哥提議下合力填詞，將MIRROR團歌《一秒間》化為ERROR的404》。

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