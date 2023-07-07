ERROR首部主演電影《陰目偵信》下月公映 193自爆勒損「小33」保錡望獲偶像張家輝推介(有訪問片)

ERROR首部主演的電影《陰目偵信》鐵定於8月10日公映，梁業(肥仔)、何啟華(阿Dee)、193(郭嘉駿)和吳保錡首度齊人進運大銀幕，揚言會奉上脫胎換骨的演出，在戲中更有大量動作戲，重量級的肥仔自被撻到攤攤腰；193與阿Dee首嘗吊威也的滋味，193率先自爆因此勒損了「小33」。保錡則認真許願，「我希望張家輝先生可以看到這部戲，知道我演技不錯，再推介給大家！」

ERROR認真 《陰目偵信》改編自同名人氣網絡小說，由梁國輝執導，ERROR四子聯同譚旻萱、郭思、葛民輝、周家怡、沈震軒、太保合演。ERROR大表雀躍，193一本正經道：「平時看我們多數搞搞笑笑，但接拍《陰目偵信》時，我們好認真去準備，拍攝時都一樣認真！」DeeGor更落下豪語：「這次我們嘗試過往少演的角色，有另外一些面向讓大家看到，在前期做了很多資料搜集與準備工夫，我們好有野心想成為出色的電影演員！」