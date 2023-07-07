ERROR首部主演電影《陰目偵信》下月公映 193自爆勒損「小33」保錡望獲偶像張家輝推介(有訪問片)

ERROR首部主演的電影《陰目偵信》鐵定於8月10日公映，梁業(肥仔)、何啟華(阿Dee)、193(郭嘉駿)和吳保錡首度齊人進運大銀幕，揚言會奉上脫胎換骨的演出，在戲中更有大量動作戲，重量級的肥仔自被撻到攤攤腰；193與阿Dee首嘗吊威也的滋味，193率先自爆因此勒損了「小33」。保錡則認真許願，「我希望張家輝先生可以看到這部戲，知道我演技不錯，再推介給大家！」
ERROR認真
《陰目偵信》改編自同名人氣網絡小說，由梁國輝執導，ERROR四子聯同譚旻萱、郭思、葛民輝、周家怡、沈震軒、太保合演。ERROR大表雀躍，193一本正經道：「平時看我們多數搞搞笑笑，但接拍《陰目偵信》時，我們好認真去準備，拍攝時都一樣認真！」DeeGor更落下豪語：「這次我們嘗試過往少演的角色，有另外一些面向讓大家看到，在前期做了很多資料搜集與準備工夫，我們好有野心想成為出色的電影演員！」
ERROR自爆第一次
為演好《陰目偵信》，ERROR不斷作出新挑戰，以應付連場高能量動作戲分，肥仔笑言：「第一次在鏡頭前被人打，經常撻到攤攤腰！」DeeGor與193異口同聲，最難忘第一次吊威也，193說：「最意想不到的是，吊威也會勒到下身損晒！」有付出必有收獲，保錡大爆肥仔艷福不淺：「我最主要想和周家怡有多些溝通，因為看見肥仔一來就與她搭膊頭、拖手仔！」肥仔無奈反擊：「我和家怡在拍《反起跑線聯盟》時已經認識，只不過是比較熟絡而已！」