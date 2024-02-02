ERROR｜193郭嘉駿力戰一眾haters句句有骨　連登仔：就係鍾意睇佢串

ERROR成員郭嘉駿（193）向來敢言，被封為「娛樂圈清泉」，一班「老婆」就係鍾意佢直率嘅性格，但亦因語出驚人惹來唔少haters。近日，193於社交平台Threads出PO惹一班haters留言，佢亦親自反擊網民，帖文意外引起網民討論，就連連登仔都大讚193敢言又搞笑。
193於Threads寫道：「我呢啲老嘢比較少用threads，想問吓點解每次開親都係啲關於byejack嘅嘢，或者係一大堆人生導師智慧老人喺度批評人乜乜乜乜，呢啲係咪所謂嘅演算法，定係吸引力法則」。
「最鍾意一邊燒衣一邊聽你啲歌」
點知一堆hater留言，表示「關你咩事呢，毒X」、「垃圾係睇翻啲垃圾」等等，193就霸氣回覆還擊：「我個threads都唔關我事？難道關你事？我嘅嘢…」、「你睇到我呢個threads就證明咗垃圾唔係睇返垃圾」。
更精彩嘅係有網民攻擊193嘅歌，令193串爆回覆，例如網民留言：「我聽193老師你啲歌大，最鍾意一邊燒衣一邊聽你啲歌」，193回應：我第一首歌先三年之前出 估唔到你呢三年死咗咁多親人」。
又有網民留言：「我阿婆入左醫院，我係佢隔離播你既音樂之後去左洗手廁，返去佢就起左身扔爛左我部iphone 6s...」193回覆網民仲機智地賣埋廣告：「因為你阿婆覺得你太唔生性，竟然仲係用緊部咁舊嘅電話，個喇叭咁廢根本聽唔出我啲autotune，佢掉爛你部電話都係因為想你轉用Samsung，詳情可以上我IG睇Samsung廣告」。
「佢有冇諗過做反駁隊成員」
193嘅回覆串嘴又搞笑，令唔少網民都話想畀佢鬧埋一份：「點解haters特別容易得到33覆（有啲衝動想扮hater 然後可以俾33鬧）」、「33可唔可以下鬧我 好想比你鬧」、「好想俾你串，我係咪M底」、「除咗做hater, 仲可以點吸引到你呀大師？」等等，193就回覆：「no way」。有網民留言：「如果我話我細細個就聽睡到三點你會唔會鬧我，我想俾你鬧」，193則反問對方：「你得三歲？？？」
一班連登仔亦有留意193與hater嘅互動，大讚精彩更指終於畀193搵到一個屬於佢嘅平台展現自己：「笑死 佢有冇諗過做反駁隊成員」、「見到193串到班haters 一棟都冇真係好爽」、「佢賣點不嬲都係敢言佢好清楚自己定位」、「33豬呢啲真小人起碼好過嗰啲偽君子先」、「佢完全係正宗連登仔，同人互駁駁到10幾頁嗰啲人黎」、「就係鍾意睇佢串喎」、「佢嘴炮都幾叻豬 應該未出道前玩開連登」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈