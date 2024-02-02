ERROR｜193郭嘉駿力戰一眾haters句句有骨　連登仔：就係鍾意睇佢串

ERROR成員郭嘉駿（193）向來敢言，被封為「娛樂圈清泉」，一班「老婆」就係鍾意佢直率嘅性格，但亦因語出驚人惹來唔少haters。近日，193於社交平台Threads出PO惹一班haters留言，佢亦親自反擊網民，帖文意外引起網民討論，就連連登仔都大讚193敢言又搞笑。

193於Threads寫道：「我呢啲老嘢比較少用threads，想問吓點解每次開親都係啲關於byejack嘅嘢，或者係一大堆人生導師智慧老人喺度批評人乜乜乜乜，呢啲係咪所謂嘅演算法，定係吸引力法則」。

「最鍾意一邊燒衣一邊聽你啲歌」

點知一堆hater留言，表示「關你咩事呢，毒X」、「垃圾係睇翻啲垃圾」等等，193就霸氣回覆還擊：「我個threads都唔關我事？難道關你事？我嘅嘢…」、「你睇到我呢個threads就證明咗垃圾唔係睇返垃圾」。