EU超時任務｜朱千雪高峰之作 重播因為《重啟人生》大熱？

除咗食返穿越時空呢個題材之外，女一嘅朱千雪都係大家想睇EU嘅原因之一，唔覺唔覺佢都離開TVB成為大律師多年咯。而演「渠頭」嘅王浩信當時都有眼前一亮之感，但而家我只係記得佢攞獎俾老婆贈以一個RBF……

呢期日劇《重啟人生》大熱，唔知係咪呢個原因，TVB呢期深夜檔選播2016年劇集《EU超時任務》。呢套劇以穿越時空為題材，講述警察朱千雪及圍村村長王浩信都擁有返回過去嘅能力，可以重回現場去破案。第一集同噚晩嗰集就講到凌晨風（朱千雪飾演）嘅爸爸（羅樂林飾演）都因誤中流彈死亡，而凌晨風就重返現場去破案同埋令佢爸爸唔好喺現場出現。

第1集

晨風遇上 奇異現象

EU女警長凌晨風（朱千雪）與一眾EU隊員巡邏至深夜，到了休息時間時眾人發現眼前的食物並非他們所要的。當他們以為買錯外賣之際，才發現這是晨風所為，她解釋為了隊員的健康着想替他們轉了餐單。

晨風發現了可疑人物，豈料他們開車逃走，眾警員追捕到圍村時不見疑犯蹤影。眾警員落車看個究竟，只見村長關鼎名（王浩信）與眾手下在吃消夜。晨風指有可疑車輛入村，現在要入村搜查，鼎名不肯放行。

上級李震昇在開會時匯報白泥有保安被疑犯打傷，晨風深深不忿指若非被鼎名阻擋，必能捉拿疑犯。晨風的男友郭尚正送她回家時，欲向她求婚，天上突然打雷，令晨風以錯誤時機作理由婉拒。翌日早上剛好是愚人節，身為弟弟的凌晨光為了應節，特意戲弄晨風。母親蕭青燕買完東西回家甫進門，便責罵因住得偏僻要去很遠才能買東西，原來晨風父親凌海退休後刻意搬來圍村過農夫生活。

晨風懷疑鼎名與昨晚的犯人有關欲去審問他，卻發現鼎名正收買丁權。此時不肯賣出丁權的阿康帶同紅漆出現，晨風率隊出現阻止。與鼎名同行的關少基離開時的一個動作，令晨風頓有所悟，返回昨晚現場，在犯人丟下的垃圾中發現了線索，之後來到酒吧搜索可疑人士。

晨風發現昨晚的犯人在身後走過，立即展開跟蹤，當她跟至轉角位時，突然被一輛汽車撞倒，而司機正是鼎名。晨風與鼎名來到醫院，把撞車過程告知警員，鼎名指自己沒有醉酒，是晨風自己衝出來。 圍村舉行祭祖儀式，鄉紳賀展祥與妹妹賀小美、記者李姿婷也有出席。姿婷對晨風說展祥涉嫌收買高官，自己會追查到底，小美則覺得人生輕輕鬆鬆便算，無需要太認真。晨風指沒有人知道鼎名以前幹甚麼，請求姿婷調查他的背景。 鼎名為展祥在圍村興建了私人會所，並保證會全力為展祥收地。鼎名聽到展祥與地產商周炳仁的發展計劃，發表了幾句意見，被展祥責怪，展祥指鼎名的村長之位是由他力捧，着他安守本分便可。

晨風在祠堂內見到犯人阿辣出現，四處尋找後來到男廁，卻只見鼎名一人。 震昇指有警員查出犯人的匿藏地點，要EU配合封路。當大伙兒以為可收隊之際，竟與犯人遇個正着，展開槍戰，犯人成功以馬鈴薯代替手榴彈而走脫。晨風在巡邏時，突然收到小美被綁架的消息，晨風即回想起祭祖當日，犯人阿辣正盯着小美，深信小美是被他綁走的。 晨風致電姿婷把小美被綁的消息告訴她，當她從姿婷口中得知鼎名的物流倉地址後，即與警員趕去，再遇犯人而起槍戰。槍戰過後，晨風赫然發現凌海中流彈而死。 同組的EU司機陳勁威見晨風在停車場為亡父落淚，送上紙巾及出言關心，同時勸她不要為已發生的事補救，晨風質疑勁威的用意。傷心的晨風駕車回家時被塌樹阻路，下車時卻遇上奇異現象。

第2集

「蝴蝶效應」 阻晨風救父

晨風早上醒來後，發現眼前所有發生的事，包括晨光戲弄她，青燕對搬家的怨言等都與4月1日一模一樣，而且自己還可以預計將會發生的事。晨風把發生的事告知弟弟，本以為晨光不會相信，豈料晨光指並非沒有可能。 為避免凌海會於4月3日遇害，晨風吩咐青燕以夫婦名義報名參與四日三夜內地生態團，並要求即時起行。晨風在震昇開會時，匯報阿辣等人的藏身地點，震昇問起資料來源，晨風卻指不便透露。

晨風把回到4月1日的經歷，坦白對尚正說，但尚正只當她是胡思亂想。晨風收到青燕的電話，知道她和凌海已經過關回內地，即放下心頭大石。晨風找到鼎名，要他講出阿辣的下落，鼎名推搪說他根本不知道。 晨風一早來到酒吧，發現犯人阿辣，她跟蹤阿辣上了私家車後即通知警員來幫忙。阿辣發現無路可退時，竟脅持小巴乘客當人質，晨風赫見犯人脅持的正是凌海。晨風問父母為何會回港，原來凌海要去警署擔保他以前的學生阿康，晨風見到阿康後，發現整件事原來與自己有關。 晨風在警署門外遇見鼎名，鼎名知道阿辣正要殺她，只好用自己的身體保護她，晨風卻以為他要侵犯自己。晨風指她回到4月1日，以為能改變命運，豈料所有事情都不同，晨光解釋這是「蝴蝶效應」。

到了祭祖日子，晨風在祠堂內不停留意阿辣的出現，還要尚正通知警員，指阿辣隨時會出現，尚正覺得她在胡說。正當晨風在等待阿辣出現之際，凌海突然衝入祠堂，他大聲指罵鼎名、展祥勾結賤賣丁權，於是所有記者都包圍着展祥追問。姿婷直指展祥與炳仁收買高官，他們沒有回應。 鼎名因為凌海的事向展祥道歉，展祥要他們明天做一宗大事，引開警察的注意，讓他可成功完成交易。鼎名不知應做甚麼，展祥叫他們綁架小美，並叮囑他要小心晨風。 鼎名一早送果籃及風車到凌家，向凌海道歉，晨風不接受鼎名的禮物，青燕及晨光卻非常喜歡。鼎名把風車放好以求青燕早日康復，但原來風車內安裝了鏡頭。

晨風要姿婷先去檢查山頂廢屋，如果阿辣出現便通知她。姿婷上到廢屋發現有人在屋內，並談起毒品交易。晨風集齊人馬攻上廢屋，最後才知道是一場誤會。 晨風趕去與尚正會合，要他特別小心，因犯人隨時出現。尚正檢查貨車時，發現車上有古怪，說時遲那時快，賊人已向他舉槍指嚇。尚正與阿辣等匪徒駁火，雙方爭持不下，晨風來到加入戰團，仍是被匪徒逃脫。 晨風回憶起在未穿越時，匪徒扔出的手榴彈只是一塊馬鈴薯，今次竟然是真的，令她百思不解。尚正覺得晨風變得愈來愈奇怪，指與晨風拍拖一段日子，都未見過她這樣煩惱。

第3集

晨風意外槍殺凌海

凌海在鼎名送贈的風車上發現了偷拍器，氣憤的他即去與鼎名理論，鼎名指與他無關只是被人陷害。凌海欲出手想打鼎名，鼎名卻不小心撞跌他。 晨風陪凌海去警署，希望平息事件。晨風靈機一觸向警員說凌海有精神病，希望把他囚在羈留室一晚，以逃過死亡之劫。晨風知道小美仍會被綁架，不知應否去救她，晨光勸她不要見死不救。 晨風怕小美會出事，一早便約她出來飲茶，並叫她不要獨自去練歌，小美卻聽不入耳。

晨風接到來電指凌海已經自簽擔保離開羈留室。鼎名聽到晨風要上山找凌海，即主動幫忙，並要求眾村民一同合作。晨風不接受他的好意，青燕卻直言需要鼎名的幫助。晨風發現一條水渠，正要入去搜尋之際，鼎名從後叫她。晨風指鼎名不是好人，請姿婷調查他的背景。 晨風在巡邏時，收到小美被綁架的通知，她沒有理會，因為她知道小美最終都會平安。晨風叫眾警員在貨櫃場戒備避免槍戰發生，並以防凌海出現。晨風見匪徒出現後不動聲色，放賊車離開，豈料尚正突然出現與匪徒發生槍戰。 匪徒被警員前後夾擊，仍能逃脫，可惜凌海仍然逃不過死亡命運，而且死在晨風的槍下，令晨風倍感傷悲。晨風為了拯救凌海，她去到電塔再一次回到4月1日。晨風一醒來即衝入凌海的房間，尋出他的旅行證件後要他立即離開香港，凌海堅持不走，晨風卻罵他。

晨風為了搞清楚整件事，決定從頭到尾把每項細節都記下來，希望找到破解方法。晨風指只要拘捕到匪徒，凌海就會平安。 晨風決定先從鼎名下手，她請求姿婷幫忙調查鼎名的一舉一動。姿婷指對一般調查對方都是偷拍，晨風靈機一觸送果籃給鼎名，並附上風車，風車內卻裝上了偷拍器，姿婷則留在家中透過偷拍器留意鼎名的舉動。 姿婷發現鼎名聽了一個神秘來電，指將會殺人，晨風回憶以前所發生的事，她懷疑鼎名想殺害的正是凌海。晨風去到阿辣與鼎名相遇的地方，要尚正一直跟着他們，尚正指EU絕不能私自調查案件。晨風要立即上樓拘捕，尚正直言要通知上司部署。

晨風只通知了附近的警員要求增援，當他們來到賊窩門口，晨風才通知眾人匪徒有重火力。眾人突然聽到有女子的叫喊聲，晨風衝進欲救人時，卻被人用槍指着頭。 結果晨風以賣淫之名，把所有人逮捕返警署。晨風要妓女小娟交出證件，她說要等丈夫到來，怎料其丈夫竟是晨光。晨風在回家路上一直責罵晨光，指他為錢去假結婚。晨風遇到鼎名，即詛咒他們絕子絕孫。 鼎名與展祥一見面時，即跪下來向他道歉，稱不知道自己被警員跟蹤。鼎名誓言，下次一定不會再犯錯，求展祥再給他機會。展祥手下指鼎名甚麼也不懂，但展祥就是看中他這一點。如果出了事，警方只要查到鼎名，而不會查到展祥。

第4集

晨風被匪徒囚禁車尾箱

晨風認定鼎名翌日將有行動，與姿婷透過鏡頭監視鼎名，卻未有發現任何動靜，只見鼎名甩掉少基外出。晨風以為鼎名會到祠堂與阿辣見面，趕到祠堂了解，並要求姿婷繼續監察鼎名。 圍村祭祖，晨風以有免費食物為藉口叫眾警員去祠堂戒備。晨風一直留意阿辣有否出現，希望尚正相信自己，可是尚正指要有證據才會相信。

鼎名沒有於祠堂出現，姿婷一直跟蹤着鼎名，發現他與前女友章巧悅見面。姿婷跟蹤鼎名至後巷，見他揍了巧悅餐桌旁的朋友一頓，把所見告知晨風，晨風不明白為何他在此時刻仍只顧女色。晨風最終在祠堂未有見到阿辣的蹤影。 晨風為眾警員安排對付匪徒的位置，並確信將會發生槍戰，但眾警員指她曾收錯消息令他們被上司責罵，因此大伙兒都不信她，晨風卻堅持要他們跟從她的指示。貨車來到晨風設的路障，警員要求司機下車作檢查，豈料匪徒突然開槍，結果警匪雙方都陷入苦戰中。 匪徒最終逃脫令震昇大發雷霆，想不到尚正也責罵晨風。她指知道將會在物流中心發生槍戰，但沒有人相信她，尚正問她是否收到線報，晨風把她能回到過去的事告訴他，可是尚正並不相信，還認為她只是太疲累，導致胡思亂想。

姿婷把鼎名的背景告訴晨風，並指出他與巧悅的關係。晨風一看見巧悅的照片後，反應變得極大，之後對鼎名恨之入骨，誓言要捉到他。 另一方面，鼎名勸阿辣要小心行事，同伴阿狠聲言不怕警察，但阿辣指晨風緊追他們，一定會殺掉她，鼎名表示會處理。 鼎名回家後發現家中停電，他想找電筒時，突然感到腦門一痛昏暈過去。當他醒來後，發現晨風要向他逼供，尚正趕到鼎名家中，救回了他。三人去到警署，鼎名與晨風都分別落口供，二人所講的版本完全不同。晨風知道鼎名很可能會告她，但她只希望凌海能平安度過明天。

晨風叫尚正向警員說盡快放走她，尚正卻希望晨風在羈留室冷靜一下。晨風翌日自簽保釋回到家，知道凌海不在家，立即四出搜索。她在叢林間見到鼎名，並發現了凌海的身影，晨風上前問個究竟，原來凌海懷疑鼎名有陰謀，正偷拍鼎名的一舉一動。晨風勸他放棄調查，結果凌海聽從女兒勸告。 凌海問晨風是否很想搬出市區，他指大自然環境好，很多人都想在此安享晚年。晨風來到在水渠邊，發現匪徒正在當中，她想通知警員時，被匪徒發現欲殺她，鼎名出現營救，並建議可放她進車尾箱等待處理。 晨風失蹤，尚正等人不停致電她亦找不到。尚正記得晨風說過物流公司有槍戰，即與眾警員趕往。晨風下屬程亮添想起當日晨風的指責，自行走到有利位置，成功槍殺了兩名匪徒，可是仍讓阿辣逃脫。 槍戰完結後，尚正再次致電晨風，槍戰現場的車尾廂竟傳來電話鈴聲……

第5集

勁威單槍匹馬救晨風

晨風平安無事，向尚正問起凌海情況，得知凌海無恙便大喜，還與同僚以大食會慶祝。在大食會中，亮添忙於以電話處理私事，勁威則表現冷淡。 晨風平安回家，家人十分高興。晨光問她為何凌海不會死，晨風一笑置之沒有解釋，不久後晨風竟收到亮添被殺的消息。晨風去到亮添家，手下歐陽義指亮添死前說了一個辣字。亮添女友來到，知道他死後激動過度暈倒。

晨風為了拯救亮添，決定回到4月1日。她醒來後即把匪徒的駁火起點告知震昇，可是震昇並不相信。 晨風回家後重整事件細節。晨光一出現，她即責罵弟弟假結婚，再把她穿越時空的事告訴他，晨光相信並願意協助姊姊。晨光要晨風回想每次見到重犯時有甚麼線索出現，令晨風回想起一些蛛絲馬跡。 姿婷載晨風去大棠時，車胎突然有事。當晨風發現阿狠正在幫姿婷整車時，立即拿起士巴拿欲制服他。 晨風在警署門外，看見亮添與空姐Apple在說話，懷疑她與亮添的死有關。晨風見到小娟，要她替自己做事。另一邊廂，鼎名電召妓女來服侍阿辣與阿狠。晨風得知匪徒的地點後即通知震昇，卻被匪徒發現，幸得勁威單槍匹馬勇救晨風。

鼎名求展祥再次給予機會，鼎名把展祥的東西拿去馬料水，晨風及亮添正在跟蹤他。晨風追鼎名到碼頭，她見到鼎名把白色粉末倒在海上，即衝上前阻止，卻發現那些只是奶粉。晨風與亮添被震昇責罵，兩人同被暫時停職，尚正問為何不通知他，晨風稱尚正並不會相信她且會把她關在羈留室。 展祥手下張浩源向展祥匯報波哥已經準備好交易，展祥叫鼎名先去觀察環境，這時鼎名收到巧悅的來電。 晨風載亮添回家，突然有石油氣罐從天而降，差點擊中亮添，亮添與晨風即衝上天台，卻沒有發現任何人。

姿婷致電晨風，指自己見到鼎名正與巧悅在一起。鼎名勸巧悅不要再為錢而出賣自己，巧悅說這是鼎名一手造成的。 鼎名離開巧悅後即去見波哥，他致電展祥指環境無問題，可以進行交易。展祥在電梯中遇見晨風，晨風對他說不要信任鼎名，展祥一笑置之。展祥步出電梯，即致電鼎名，要延遲交易時間。 晨風來到桑拿浴室，突然被人從後偷襲，被人反鎖在桑拿房內，房外出現了神秘人把晨風迷暈，還將她帶到白子林活埋。姿婷在保安室透過閉路電視看見有貨車將晨風運走，通知尚正，尚正懶理換更時間，專注尋找晨風，中途收到一匿名短訊，趕往白子林……

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈