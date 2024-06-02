F.I.R.前成員繼續內閧，結他手阿沁控告主唱Faye抄襲。

台灣F.I.R.飛兒樂團前團員內閧，前主唱Faye和鍵盤手陳建寧的誹謗官司持續進行，而樂團前結他手阿沁近日也控訴Faye抄襲他的作品，指出《蒼穹》是三人寫的，但Faye只歸於自己名下；對此，Faye所屬的亞神音樂也回應了。

Faye所屬公司稱一審勝訴

亞神音樂表示：「有關《蒼穹》（曲）的創作爭議民事訴訟案件，經智慧財產（知識產權）及商業法院判決，駁回陳建寧、黃漢青（阿沁）的訴訟。陳建寧等人就該案件有提起上訴，將於今年6月中宣判。本於尊重司法，不於二審判決前發表意見評述陳建寧、黃漢青主張及行為。兩人既然已提起上訴，也請尊重司法，不要另外訴諸媒體形成全民公審之輿論壓力。」

事實上，阿沁2日在Facebook表示，他20年來創作過1,600首歌曲、發表600多首作品，音樂生涯中，第一次遇到這種抄襲與嫖竊：「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing 是MUST多年提倡的優良寫歌模式。更何況一開始我帶來歌曲就已經完成90%，你們哼一哼我都願意分享版權與署名權，一直以來不是這樣嗎？」