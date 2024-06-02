熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-02 18:15:35

F.I.R.前成員繼續內閧　結他手阿沁控告主唱Faye抄襲

分享：
F.I.R.

F.I.R.前成員繼續內閧，結他手阿沁控告主唱Faye抄襲。

台灣F.I.R.飛兒樂團前團員內閧，前主唱Faye和鍵盤手陳建寧的誹謗官司持續進行，而樂團前結他手阿沁近日也控訴Faye抄襲他的作品，指出《蒼穹》是三人寫的，但Faye只歸於自己名下；對此，Faye所屬的亞神音樂也回應了。

Faye所屬公司稱一審勝訴

亞神音樂表示：「有關《蒼穹》（曲）的創作爭議民事訴訟案件，經智慧財產（知識產權）及商業法院判決，駁回陳建寧、黃漢青（阿沁）的訴訟。陳建寧等人就該案件有提起上訴，將於今年6月中宣判。本於尊重司法，不於二審判決前發表意見評述陳建寧、黃漢青主張及行為。兩人既然已提起上訴，也請尊重司法，不要另外訴諸媒體形成全民公審之輿論壓力。」

事實上，阿沁2日在Facebook表示，他20年來創作過1,600首歌曲、發表600多首作品，音樂生涯中，第一次遇到這種抄襲與嫖竊：「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing 是MUST多年提倡的優良寫歌模式。更何況一開始我帶來歌曲就已經完成90%，你們哼一哼我都願意分享版權與署名權，一直以來不是這樣嗎？」

「我也不用分版稅」

阿沁強調已經提醒對方兩年，：「我也不用分版稅，只希望你道歉並放上我的署名，有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉。」

他指出：「你跟建寧鬧了經紀約這麼多年，你們自己開心耶不關我事。但，雖然我一直無辜被你們扯下水。可我依然，從未沒有禁止你在節目、商演、音樂節演唱我寫的作品《月牙灣》、《眷戀》、《你的微笑》等一堆歌，我做到這樣還不夠嗎？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

鐵質食物｜（am730製圖） 鐵質食物｜黑芝麻、青豆（am730製圖） 鐵質食物｜菠菜、紅豆（am730製圖） 鐵質食物｜木耳、紅莧菜（am730製圖） 鐵質食物｜鴨血、豬潤（am730製圖） 鐵質食物｜蜆肉、豬紅（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受