F1電影｜美國直擊《F1電影》活動 畢彼特罕有亮相趁電影頒獎季造勢

由Joseph Kosinski執導的賽車電影《F1電影》（F1）今年6月上映，到現在電影頒獎季節時，Apple TV再次展開宣傳活動，還邀請了《F1》的頭號粉絲參加。電影推出後成為Apple最賣座的冠軍影片，全球票房超過6千萬美元。日前在洛杉磯的Academy Museum內再次放映，請來導演、監製Jerry Bruckheimer、主角畢彼特（Brad Pitt）和丹姆森伊卓斯（Damson Idris）出席座談會，分享拍攝影片的花絮。

Joseph笑說這賽車故事絕對不能把主角畢彼特和丹姆森伊卓斯在片中死去，也要寫出一個有動力和人情味的故事，並說：「最難得的是開拍前Brad和Damson花了四個多月的時間去學習和練習F1賽車技術，加上咸美頓（Louis Hamilton）開拍前的幫忙，令到賽車塲面更真實。」畢彼特表示：「咸美頓解釋賽車手的心情，成為冠軍當然是重要，但也要明白賽車是一項運動，在車內比賽時的心境很純度，很專注，也是我們作為演員所希望做到的事情。」片中加入了不少真實的F1賽車片段，在剪接和混音時也下了不少功夫，Joseph更為這部電影用上最新的攝影鏡頭，片中也有不少火爆場面；但丹姆森卻表示有些場面在拍攝時十分之寧靜，並謂：「透過這部電影令到觀眾們明白到F1賽事最重要的是安全和技術上的準確程度很高。我很多謝咸美頓的幫助，能令到整個拍攝過程很順利和能帶給觀眾。」Apple TV是次Press Day活動，除了為《F1電影》這部電影作宣傳之外，還在比華利山的London Hotel內舉行其他串流節目的宣傳活動，一次過為多部作品造勢。