F4開騷朱孝天被踢出局 阿信談人生不完美暗示盼有一天全員齊人

由「F3」言承旭、周渝民、吳建豪、五月天阿信和周杰倫世紀合體推出的新歌《恆星不忘Forever Forever》，MV在YouTube上架短短2日，已經火速突破千萬點擊，吸逾4萬讚好，討論度極高。然而，有傳朱孝天因多次直播爆料而被「踢出局」，日前，阿信迎來50歲生日發表生日感言時，亦若有所指。

盼全員齊腳

阿信指邀來「F3」及周董合唱新歌及拍MV是一件非常瘋狂的事，當中更提到：「雖然跟一開始預想的不同，但人生本來就充滿了不完美，重點是如何在不完美的土壤中，大膽的幻想，細心的澆灌，綻放出更加鮮豔的花。」他續指：「走到兒時的遠方，肩膀逐漸增加了夢想的重量，知道即使盡了全力，也不能期盼每個人都覺得滿意，我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花。」阿信提到的「全員到齊的流星與煙花」，似乎是意有所指，網民都期待有一天能看到朱孝天回歸F4，重演《流星花園》。