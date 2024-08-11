Fans以古淖文名字保良捐款 澳門騷獲拉姑陳太撐場

古淖文(German)昨晚於香港會議展覽中心，出席一年一度的《星光熠熠耀保良》擔任演唱嘉賓。這是他繼首個演唱會《I'm Home》後，參與的第一個大型籌款晚會。台上的German經過個人演唱會後，台上演出更加揮灑自如。

為準備《星光熠熠耀保良》，German在開騷前一天已積極參與綵排，更在個人Facebook限時動態轉發與《中年好聲音1》大師兄周吉佩的合照。相中他意態從容，輕輕躺在大師兄的肩膀上，師兄弟溫馨又好感情。於正式表演時，German伙拍「好聲音大家庭」的兄弟姐妹，獻唱一連串跨時代經典歌曲，觀眾聽出耳油，喝采之聲此起彼落，陶醉其中。