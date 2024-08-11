Fans以古淖文名字保良捐款 澳門騷獲拉姑陳太撐場

古淖文(German)昨晚於香港會議展覽中心，出席一年一度的《星光熠熠耀保良》擔任演唱嘉賓。這是他繼首個演唱會《I'm Home》後，參與的第一個大型籌款晚會。台上的German經過個人演唱會後，台上演出更加揮灑自如。
為準備《星光熠熠耀保良》，German在開騷前一天已積極參與綵排，更在個人Facebook限時動態轉發與《中年好聲音1》大師兄周吉佩的合照。相中他意態從容，輕輕躺在大師兄的肩膀上，師兄弟溫馨又好感情。於正式表演時，German伙拍「好聲音大家庭」的兄弟姐妹，獻唱一連串跨時代經典歌曲，觀眾聽出耳油，喝采之聲此起彼落，陶醉其中。
由於German每次演出總是傾盡全力，故此贏得fans愛戴。昨夜更有善長人翁以「古淖文粉絲」名義，作為節目鑽石贊助，並邀請他代表上台領受紀念品。German深受fans愛戴並非新鮮事情，原因他曾多次表示從肥媽身上學習到，除了尊重工作，更要尊重fans。
German積極進取的工作態度，不單受到稱呼為「阿媽」的肥媽讚賞。個人演唱會的第二晚，更有他笑稱多了一個「阿姑」的拉姑狄波拉蒞臨。席間更有哥哥張國榮的前經理人陳淑芬，前來欣賞其的演唱會。素來眼光獨到的陳淑芬，演唱會後更撰文「有信心無難事」，讚賞German沒有放棄歌唱的初衷和舞台的夢想，靠堅持迎來了歌唱事業的「第二春」。