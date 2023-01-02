Fans迫爆Ocean Pop Walk 與任暟晴 黃洛妍 趙小婷 彭家賢迎新年

歌唱比賽真人騷《聲夢傳奇2》完滿落幕，一眾學員在節目裡的亮麗演出，令他們短時間吸納大量fans。早前冠軍任暟晴(Jasmin)、亞軍黃洛妍(Janees)等，聯同五強選手趙小婷(Pamela)及十強選手彭家賢(Zayden)，於Ocean Pop Walk出席《JOY TO THE TOWN除夕午間音樂派對》活動，吸引大批fans到場，他們更大爆學員間的相處趣事，以及比賽的難忘事。 活動上，4位新星分享他們參加《聲夢傳奇2》的點滴及難忘回憶，即使比賽過程中遇到挫折，亦未曾輕言放棄，更承諾粉絲會繼續努力，希望能有更多作品帶給觀眾。

Jasmin 最難忘初見學員 席上唱出《我不如》、《Love,Maybe》的Jasmin，新一年希望fans願望成真、身體建康，談到參賽至今最難忘事，她說：「比賽最初公布入圍學員名單那刻，所有學員要坐在TVB一廠等消息，互相第一次見大家，開始傾偈認識對方。」說到學員裡與誰感情最要好，Jasmin指是是Crystal梁芷菁，「我與她非常有密契，很多事情不用說出口，我們都會為對方去做。」

Janees 再次挑戰王菲名曲 Janees這次除唱《Bang Bang》外，繼上次唱王菲的《給自己的情書》後，再向難度挑戰唱《多得他》而技驚四座。說到參賽最難忘一刻，Janees指是賽事完結後的檢討環節：「整個賽事完結，所有學員與幕後團隊落台大檢討，學員互相恭喜大家、問候大家，呢刻是我最難忘。」與Pamela互封對方最佳朋友的Janees指，「一開始以覺Pamela非常有禮貌，我好鍾意有禮貌的人，加上同組開始相熟起來，我們會一起發起一些事情，安排學員們互動，她又分配得好好，非常有條理，好自然就成為朋友。」

Pamela 為Janees洗脫高冷外表 五強選手Pamela，自言最初有點怕Janees，「Janees有股氣場，令人感覺很難接近。去到分隊時多了合作，加上合唱《依然》後見多了、互相認識多了，發覺她性格與高冷形象不乎，而且思想幾投契，所以成為最好的朋友。」至於參賽《聲夢2》最難忘時光，Pamela就指是拍攝《波希米亞》MV時，「因為第一次拍MV，而且6分幾鍾的畫面要一take過拍攝，當中不能有錯，完成時超級開心，大家一起完成一次壯舉，超難忘。」