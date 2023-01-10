Fashion Killer｜星級造型顧問Constance勁搶眼 網民：又靚又叻

一向走破格路線嘅ViuTV，以往製作咗唔少深受觀眾喜愛嘅真人騷節目，成功吸引觀眾收看，同時喺網上掀起話題。上年9月ViuTV又有新搞作，喺社交網站專頁宣布進行首個造型師比賽大招募，選出新世代最強造型師。呢個造型師真人騷比賽節目《Fashion Killer》由ERROR成員193（郭嘉駿）及Alina（李炘頤）擔任主持，而節目亦喺噚晚（9日）播出。節目首集介紹十強嘅參賽者背景，不過網民就將焦點放晒喺星級造型顧問李詠端（Constance Lee）身上，紛紛留言大讚佢好靚女。

曾為MIRROR和林家謙指導服裝

星級造型顧問李詠端（Constance Lee）喺節目中擔任顧問，同時喺首集聯同193及Alina，喺海選參賽者中選出最後10強。畢業於香港理工大學紡織及服裝系嘅Constance，投身造型設計行業後，先後為多位藝人擔任演唱會設計及指導，例如張敬軒、林家謙、MIRROR及鄭欣宜等等。另外，佢亦喺2016年創立個人品牌ConStyle 端．裝，更不時為產品擔任模特兒。

《Fashion Killer》首集介紹十強嘅參賽者背景，不過網民就將焦點放晒喺靚女Constance身上，紛紛留言大讚佢好靚，仲靚過主持Alina，例如「Constance幾正」、「又靚又叻」、「Constance靚過Alina好多」、「Constance 仲靚過alina」及「救命 Con姐好索」等等。