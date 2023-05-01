ERROR隊長肥仔(梁業)最新派台作品《Phat N Fresh》，以又型又充滿新鮮感的方式炮製MV，而且更找來楊安妮（Win Win）及COLLAR的王家晴（Candy）助陣。歌名中的「Phat」，除了有有型的意思外，更是取其名字的諧音「Fat」，肥仔笑言：「又有型又Fresh，即係我囉！」而MV整個廠景極具心思又揼本，例如超級市場內擺放了印有他嘜頭的穀物早餐及柔順劑，遊樂場裡又有1:1的搖搖板、氹氹轉，而整個廠景的中心更有超巨大熊Bear Bear公仔，再加上繽紛的用色及劇情，令MV畫面濃罩著愉快的氛圍。

與 Win Win合作勁有火花

肥仔自言今次是一個自肥的MV，他與Candy會有「感情戲」，至於劇情內容，就要睇過MV才知道，至於跳舞部份，他特別找來Win Win 一齊玩，肥仔說：「香港女Artists跳得勁嘅，Win Win係其中之一，所以一定要搵佢！今年都想同佢做一啲Project，因為同佢幾啱玩，一齊合作多啲玩多啲，呈現俾大家睇，我哋覺得好睇嘅舞蹈係乜嘢。」兩個都是跳得之人，今次《Phat N Fresh》可有將舞蹈動作難度提高？他答道：「唔係隻舞有幾難，因為怕大家想跟住跳跟唔到，所以反而諗心思位，一啲Signature Move，再加心思，放喺畫面走位，等大家睇得開心過癮。」

今次Win Win參與MV拍攝，她說自己未諗過酬勞問題，更說：「肥仔係我嘅大恩人、大前輩，出到聲一定會幫，諗都冇諗，冇錢或者貼錢都會跳。」肥仔聽罷即道：「唔會要你貼錢！對住佢唔敢話俾幾多酬勞，但佢鍾意條褲咪送俾佢。」