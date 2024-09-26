Fatman Scoop台上演出突然暴斃 死因調查指心血管疾病所致

美國53歲饒舌歌手Fatman Scoop，上月30日在美國康涅狄格州的Hamden的一場演出中，突然在舞台上暈倒，隨即被送往醫院搶救，但最終不治身亡。今日美國《People》雜誌報道，Fatman Scoop的死因被確定為高血壓，和動脈硬化性心血管疾病。報道還稱，這是一宗自然死亡案件，並不涉及第三方及陰謀。

Fatman Scoop的經理人公司MN2S，在他死後發表聲明：「Fatman Scoop的聲音、精力和個性，為這個行業留下不可磨滅的印記。他的遺產將透過永恆的音樂繼續傳承下去。」這句話深刻體現了他在音樂界的影響力。