Felix林智樂全新單曲面世 笑言錄音錄到懷疑人生

Felix林智樂繼《年輪海》及《天使披著魔鬼風衣》後，推出全新單曲《發夢的練習曲》，今次挑戰富有藝術感的全新曲風，旋律高低跌宕需要音域夠闊，而且需要強大能量支撐才能完成，Felix笑言：「今次真係錄到懷疑人生！」他續說：「大家可能覺得《忘記趁早》、《澀谷駅前等》已經夠難唱，覺得呢首歌未必難到我啦，但呢首歌除咗音域闊，仲需要好大energy level，一開始搵唔到合適方法去唱，好彩有Edward（監製）好好一路guide住我，帶住我搵啱先己嘅方法去唱，錄咗三個session就完成錄音，好多謝他為我監製。」《發夢的練習曲》的班底令Felix感到非常夢幻，邀請到周耀輝填詞，Edward Chan擔任監製，Cousin Fung及Lee Ching作曲，Felix直言以上幾位都是他一路都很想合作的大師級人馬。

MV 大堆頭群舞演出

《發夢的練習曲》的歌名顧名思義以夢境作主題，同時為配合歌曲的藝術感，MV有不少巧思，帶觀眾遊歷一趟如夢境一樣幻變無常的視覺體驗。MV以白、紅、黑三種顏色為主調，白色代表純潔、紅色代表刺激、黑色代表噩夢，是做夢最常見的三種感受。為扣緊畫面，Felix的衣著亦一絲不苟，分別穿上Exception de Mixmind的外套（白）、，由設計師度身訂造的薄紗披風（紅），以及日本品牌doublet的時裝騷單品，名為invisible track jacket，帶出夢境會出去的各種詭異與迷離感覺。除此之外，「翼」也是貫穿MV的元素，邀請到本地紙藝設計師做出三色貓頭鷹裝置，以及Felix的頭飾，呼應希臘神話中的夢神的形象。拍攝完成後，Felix非常感激團隊的付出，構想一個如此豐富的世界觀令MV如此精彩絕倫。另外為表達夢境會出現一些似實而虛的角色，團隊邀請到網絡平台「慢半拍」出動15名女Dancer，以及KOL蘇菲參演，共16名女生群舞撐起場面。