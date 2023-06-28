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娛樂
2023-06-28 22:30:00

FIFTY FIFTY出道9個月 單方面要求與經理人解約

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K-Pop

FIFTY FIFTY的歌曲在billboard hot 100榜，最高爬到第20位。

出道只有9個月的韓國女團FIFTY FIFTY，成員Saena、Keena、Aran、Sio，今日透過律師宣布，向經理人公司ATTRAKT娛樂提出解除合約要求，案件在本月19日已向首爾中央地方法院申請訴訟。

 

指經理人支付薪酬不透明

FIFTY FIFTY稱，公司在支付薪酬的過程上完全不透明，而且不顧成員健康狀態，單方面要求成員強行開展活動，未有履行合約的義務。又指ATTRAKT不僅不傾聽成員們的意見，反而將此視為「有外部勢力教唆違約」，令成員們對公司深感失望。4位成員有稱，這次解約要求是成員們自行做出的決定，沒有任何第三方勢力介入。

K-Pop

FIFTY FIFTY出道即巔峰，單曲《CUPID》橫掃韓國各大排行榜。

 

斥責製作人與南韓華納誘導解約

去年11月8日推出首張迷你專輯《The Fifty》的FIFTY FIFTY，即打入美國billboard排行榜，令她們成為K-pop歷史中，出道最快上billboard的藝人紀錄。此前，ATTRAKT向警方控告FIFTY FIFTY熱門單曲《CUPID》的製作人安成一(音)，試圖非法與成員們簽約，並稱發現安成一試圖通過南韓華納唱片，接近成員並誘導她們解除合約。南韓華納曾就此事上反駁：「對於ATTRAKT的說法完全子虛烏有。」而安成尚未就事件表態。

生活

FIFTY FIFTY是出道最快打入billboard的K-pop藝人。

FIFTY FIFTY 4名成果單方面向經理人ATTRAKT提出解約。

FIFTY FIFTY
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