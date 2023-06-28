FIFTY FIFTY出道9個月 單方面要求與經理人解約

出道只有9個月的韓國女團FIFTY FIFTY，成員Saena、Keena、Aran、Sio，今日透過律師宣布，向經理人公司ATTRAKT娛樂提出解除合約要求，案件在本月19日已向首爾中央地方法院申請訴訟。

指經理人支付薪酬不透明

FIFTY FIFTY稱，公司在支付薪酬的過程上完全不透明，而且不顧成員健康狀態，單方面要求成員強行開展活動，未有履行合約的義務。又指ATTRAKT不僅不傾聽成員們的意見，反而將此視為「有外部勢力教唆違約」，令成員們對公司深感失望。4位成員有稱，這次解約要求是成員們自行做出的決定，沒有任何第三方勢力介入。