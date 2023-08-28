熱門搜尋:
強颱風蘇拉 福島核污水 恒大 開學 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 零售復常系列 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
娛樂
2023-08-28 22:13:51

FIFTY FIFTY要求中止合約遭法院駁回 經理人ATTRAKT獲勝訴

分享：
生活

出道僅僅4個月，憑歌曲《CUPID》入美國Billboard，FIFTY FIFTY被譽為業界奇蹟。

韓國新女團FIFTY FIFTY，近日向當地法院提出訴訟，中止與經理人公司ATTRAKT的專屬藝人合約，但今日首爾中央地方法院遭到法院的駁回。

Keena(20歲，說唱歌手)Saena(19歲，隊長兼領舞)Sio(18歲，主唱)Aran(18歲，主唱)於去年11月正式出道。用了僅僅4個月，憑歌曲《CUPID》入美國Billboard單曲榜，並保持排名至今，他們更有機會為大熱電影《芭比 Barbie》獻唱歌曲《Barbie Dreams》。FIFTY FIFTY出道不足一年有此成績，實屬罕見，業界專家指他們隸屬的ATTRAKT，是中小型經理人公司，能在資源有限情況下取得斐然成績，可謂「中小型偶像奇蹟」，這也為組合後續發展注入強心針。

生活

ATTRAKT的主理人被指按樓賣車捧FIFTY FIFTY，但估不到4女如此反骨。

FIFTY FIFTY形象下滑 被指反骨

可惜的是FIFTY FIFTY於今年619日，以ATTRAKT沒有提供金錢結算資料，及保護藝人權益為由，向首爾中央地方法院提出中止雙方合約的訴訟。本月9日法院進行調解，但雙方未能達成和解。FIFTY FIFTY隨後提出複審申請，要求正式審理案件，但仍被法院駁回。

FIFTY FIFTY2022年出道，出道僅7個月就憑藉一首歌曲《CUPID》打開知名度，但隨即卻陷入與經理人的合約糾紛，引起關注，FIFTY FIFTY因此被網友指反骨，形象急速下滑。這次法院的裁決，維持了FIFTY FIFTYATTRAKT間專屬合約的有效性。

 

生活

FIFTY FIFTY本可到美國拍攝《Barbie Dreams》MV，可惜財迷心竅，好夢成空。

生活

FIFTY FIFTY在韓國形象下滑，很難再上高峰。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受