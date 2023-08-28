FIFTY FIFTY要求中止合約遭法院駁回 經理人ATTRAKT獲勝訴

韓國新女團FIFTY FIFTY，近日向當地法院提出訴訟，中止與經理人公司ATTRAKT的專屬藝人合約，但今日首爾中央地方法院遭到法院的駁回。

由Keena(20歲，說唱歌手)、Saena(19歲，隊長兼領舞)、Sio(18歲，主唱)和Aran(18歲，主唱)於去年11月正式出道。用了僅僅4個月，憑歌曲《CUPID》入美國Billboard單曲榜，並保持排名至今，他們更有機會為大熱電影《芭比 Barbie》獻唱歌曲《Barbie Dreams》。FIFTY FIFTY出道不足一年有此成績，實屬罕見，業界專家指他們隸屬的ATTRAKT，是中小型經理人公司，能在資源有限情況下取得斐然成績，可謂「中小型偶像奇蹟」，這也為組合後續發展注入強心針。