FINALLY@小薯茄首演舞台劇收胸圍 與阿冰互串放笑彈

去年成軍的「小薯茄」男團 FINALLY ，繼上月推出首支跳唱單曲《終於出歌》後，人氣爆登，前晚(16)更踩上台板，一連13場假香港灣仔藝術中心壽臣劇院舉行舞台劇《FINALLY OK》，全場爆滿，「終粉」(FINALLY粉絲)笑足全場。4位成員包括第一隊長Chorus(程人富)、第二隊長JPG(阿J)、第三隊長Fatman(肥蚊)和隊員M.I.C(朱Mic)一開場便化身「ChiSinBBes（痴線BB）」，以「天線得得B」造型登場，並與「反Nally」的「小薯茄」成員吳冰（阿冰）所扮演的「太陽」互串鬥嘴，大放笑彈。完場前一眾「終粉」狂呼「FINALLY」的名字及做出FINALLY招牌手勢，更有「終粉」向FINALLY「掟胸圍」，十分瘋狂。

舞台劇《FINALLY OK》由多個小故事組成，五位演員（FINALLY和阿冰）於劇中一人分飾多個角色，於不同情景下，分別以Talk Show、唱歌及跳舞來說「FINALLY都會OK」的故事，展現 FINALLY 的正能量精神！他們希望觀眾從劇中有所領略，即使面對困境、迷失方向、甚至是世界末日，只要有FINALLY，或者只要能像FINALLY，就會 FINALLY OK！

程人富仲未食得叉雞飯

謝幕時，程人富大聲高呼「WOW！」笑嘆：「都仲未畀食叉雞飯住！」然後便邀請小薯茄老闆高Ling上台，高Ling致謝時更一度哽咽落淚，場面感動，程人富亦感觸表示：「聽到大家嘅掌聲同笑聲，平日排練幾咁辛苦都係值得㗎！」。阿冰：「頭場好開心觀眾咁有反應，雖然仲有改善空間，但觀眾嘅笑聲畀到好大信心，我會努力喺嚟緊12場做得更好！」肥蚊又指：「好開心終於可以見到觀眾！大家嘅掌聲笑聲就係我哋FINALLY OK團隊最好嘅Good show gift。」阿J興奮表示：「上台前本身好緊張，但係見到觀眾們反而就淡定咗，心情好興奮同開心。聽到觀眾嘅笑聲，就覺得呢兩個月排練好值得。會繼續努力，盡力做爆每一場！」朱Mic感觸分享：「好興奮，好開心！希望會愈來愈好！謝幕時清楚看見觀眾，覺得很感動，為我打下強心針！」