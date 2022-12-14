First Love初戀｜導演爆滿島光曾兩度婉拒接拍 上架三星期登香港排行榜冠軍

《First Love 初戀》由女導演寒竹百合執導，她早在劇本創作初期已敲定由滿島光飾演女主角「也英」，據知物色男主角「晴道」時，滿島光認為佐藤健是最佳人選。寒竹百合近日受訪，談到最初花了很多時間游說滿島光接拍，更大爆對方曾兩度婉拒演出，寒竹百合稱：「我們被拒絕了三天，製作人去拜託了三日三夜。第一次，我們被立即拒絕。第二次，我也從八岳來到東京，我們一起游說，當時說了”89%拒絕”，但製作人認為還有11%的機會，所以第三次終於獲得對方應承，至於為何改變主意，請問回她(滿島光)本人吧！」

劇中滿載90年代J-POP界盛世回憶，亦交代到宇多田光對不同世代的影響力，劇中大特寫CD店中在宇多田光唱片旁邊寫上「我們的時代已經開始了。」此乃導演的意思，她說：「當時我只有16歲，宇多田光的出現，令當時所有成年人都感到震驚。」宇多田光成為了當時年輕一代的時代英雄，這亦是她最想透過這套劇集帶出的訊息。