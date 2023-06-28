Fish廖子妤推薦同鄉Ash參加《全民造星V》 帶男友見家長爆父親勁怕醜

今次是Fish跟鄔翁嘉穗首次合作，Fish表示好榮幸，並說：「因為今次廣告係做我最鍾意嘅一個項目，就係梳化，屋企嘅家品，因為我係一個極級嘅宅女，都好感恩品牌、Virginia同埋鄔生揀咗我囉。」Fish笑言成年後好易覺得攰，最愛宅在家躺在梳化，故今次攤梳化可以有錢收都算是圓了自己心願，談到其攤梳化最長時間紀錄，Fish即答：「你真係睇少我，通常忙咗幾日，又瞓唔到，跟住個人攤喺梳化一整日，可以攤足十幾小時。

買 勞力士 孝敬兩老

鄔太Virginia對Fish讚不絕口，除了近年她多套電影令大家印象深刻，既有實力，形象亦很適合公司，故決定起用她成為代言人，Virginia則對Fish在《毒舌大狀》內扮演Cool爆鍾太一角最為欣賞。Fish跟圈中男友盧鎮業（小野）出名恩愛，女方父母早前隨商務團來港，她帶男友見家長順便慶祝父親節，Fish透露小野十分緊張，見家長前更與Fish進行排練，她稱：「我媽就見過佢嘅，但我爸爸就第一次見，可能太耐冇見爸爸，無論對住我或者對住我男朋友，爸爸都好怕醜。我同爸爸好似，都係比較內向，希望爸爸會滿意佢啦。」廖爸爸暫時未有對小野作出任何comment，就連豪花六位數向兩老送了一對勞力士名錶，父親也反應冷淡，Fish強調未有結婚打算，還說：「喂大佬，我宜家自至叫做行少少運，唔制呀！我仲要拍多幾個軒琴居廣告，再諗啦！」原來Virginia的23歲大仔也將帶女友見家長，表示已看過照片，已有心理準備，坦言到這個階段自覺已經年紀大。

讀書時睇住Ash出道

Fish近期頻頻受傷，日前拍戲被一束鮮花的花莖整親面，早前又弄傷腳，雖然仍無法跳及跑，但已經可如常行路及穿着高踭鞋。同時，ViuTV選秀節目《全民造星V》已進入尾聲，原來大馬代表Ash（盧信宥）是由Fish推薦參加，認為Ash有顏值、有實力，對方當年在馬來西亞曾組男團發展，Fish在讀書時已睇住對方出道，自己亦曾接受Ash訪問，Fish寄語他能夠在《全民造星V》順利殺入最後階段。