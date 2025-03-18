Flash Daddy被四海45秒KO後飛泰國受訓 鍾培生出信告盜播人士

《培生擂台：無敵盃》番外篇 「四海大戰Flash Daddy」早前已順利舉行，備受矚目的巡洋艦級 90.7KG 拳賽中，羅祖勝(四海)開局10 秒已首次擊倒 Flash Daddy，期後更全面輾壓，僅用 45 秒 KO Flash Daddy。四海完賽之後，鍾培生隨即拍片分享四海感受，片中見到鍾培生不停用英文大叫「this guy is fxxking crazy」、「fxxk」並大讚對方好勁。

四海︰佢真係好 X 廢

四海在影片中表示「佢真係好X廢，廢到無倫！佢挑X我機都O晒咀。呢啲人挑X我機真係想笑！」、「番薯，你真係努力少少，OK？睇好你！哈哈哈哈哈！」他表示自己從不跟差過自己的人打，只是大家覺得對方可以打贏他，他才接受挑戰。

Flash Daddy於昨日在IG用黑底白紙表示祝賀四海贏了一場公平公正的比賽，他遺憾沒機會展示其技能，而且他已經飛回布吉受訓，預告自己會很快會重回拳壇。他亦向支持者及身邊好友表示謝意。