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娛樂
2025-03-18 18:04:01

Flash Daddy被四海45秒KO後飛泰國受訓 鍾培生出信告盜播人士

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鍾培生早舉辦拳賽，Flash Daddy被四海45秒KO。

鍾培生早舉辦拳賽，Flash Daddy被四海45秒KO。

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《培生擂台：無敵盃》番外篇 「四海大戰Flash Daddy」早前已順利舉行，備受矚目的巡洋艦級 90.7KG  拳賽中，羅祖勝(四海)開局10 秒已首次擊倒 Flash Daddy，期後更全面輾壓，僅用 45 KO Flash Daddy。四海完賽之後，鍾培生隨即拍片分享四海感受，片中見到鍾培生不停用英文大叫「this guy is fxxking crazy」、「fxxk」並大讚對方好勁。

四海完賽之後，鍾培生隨即拍片分享四海感受。 四海完賽之後，鍾培生隨即拍片分享四海感受。 四海完賽之後，鍾培生隨即拍片分享四海感受。 四海完賽之後，鍾培生隨即拍片分享四海感受。

四海︰佢真係好X

四海在影片中表示「佢真係好X廢，廢到無倫！佢挑X我機都O晒咀。呢啲人挑X我機真係想笑！」、「番薯，你真係努力少少，OK？睇好你！哈哈哈哈哈！」他表示自己從不跟差過自己的人打，只是大家覺得對方可以打贏他，他才接受挑戰。

Flash Daddy於昨日在IG用黑底白紙表示祝賀四海贏了一場公平公正的比賽，他遺憾沒機會展示其技能，而且他已經飛回布吉受訓，預告自己會很快會重回拳壇。他亦向支持者及身邊好友表示謝意。

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Flash Daddy用黑底白紙表示祝賀四海贏了一場公平公正的比賽。

Flash Daddy用黑底白紙表示祝賀四海贏了一場公平公正的比賽。

鍾培生告盜播人士

另一邊廂，鍾培生拍片表示2021年與林作的拳賽被人盜播，但已經成功告入，而今次同樣遇到盜播，見到有不少連登仔轉載盜播的網址，但大多都是賭博網站，所以他決定「搵幾條友出嚟祭下旗」，警告大家不要再盜播。影片更見到大大隻寫住「強大嘅法律團隊要出手了！」

鍾培生決定「搵幾條友出嚟祭下旗」，警告大家不要再盜播。 鍾培生決定「搵幾條友出嚟祭下旗」，警告大家不要再盜播。 鍾培生決定「搵幾條友出嚟祭下旗」，警告大家不要再盜播。 鍾培生決定「搵幾條友出嚟祭下旗」，警告大家不要再盜播。 鍾培生決定「搵幾條友出嚟祭下旗」，警告大家不要再盜播。

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