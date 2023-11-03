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娛樂
2023-11-03 15:40:35

ForceBook合體襲港入鄉隨俗 拜完車公打邊爐

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Force昨日抵港立即到沙田車公廟參拜。

Force昨日抵港立即到沙田車公廟參拜。

泰國BL劇當道，今年已有多對CP來港吸金，GeminiNorawit Titicharoenrak）、FourthNattawat Jirochtikul）結束兩人在港舉行的粉絲見面會之後，同門男神ForceJiratchapong Srisang）與BookKasidet Plookphol亦緊接襲港，今日首辦香港見面會《Force Book 1st Fan Meeting In Hong Kong》。

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ForceBook昨日抵港，為今日見面會作準備。 兩人由工作人員帶領到車公廟，Force更於廟內自拍。

引來粉絲追星

ForceBook憑住今年播出的BL劇《戀愛實習生》（A Boss and A Babe）人氣飆升，靠顏值與男模高度迷盡廣大劇迷，已先後飛抵各地舉行見各地支持者。26歲的Force185cm身高獲粉絲視為新一代男神，拍檔Book就剛迎來27歲生日，兩人昨日抵港即到沙田車公廟參拜，十分神心！及至晚上，ForceBook現身尖沙咀鬧市，到應援廣告前拍照留念，更獲安排打邊爐醫肚，Book捧起大大碟肥牛拍照，最後更獲安排以壽包補祝其生日。由於工作人員在IG打卡洩露行蹤，所以當ForceBook離開火鍋店時，吸引大批女Fans趕明外追星守候，場面墟冚。趁今日開騷，熱愛健身的Force未有偷懶，昨晚在酒店仍有積極操肌，望以最佳狀態見香港粉絲。

工作人員準備壽包為Book補祝生日。 Book捧起大大碟肥牛拍照。 ForceBook昨晚獲安排打邊爐醫肚。 ForceBook到應援廣告前拍照留念。 Force昨晚在酒店操肌，望以最佳狀態見香港粉絲。
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