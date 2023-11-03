ForceBook合體襲港入鄉隨俗 拜完車公打邊爐

引來粉絲追星

ForceBook憑住今年播出的BL劇《戀愛實習生》（A Boss and A Babe）人氣飆升，靠顏值與男模高度迷盡廣大劇迷，已先後飛抵各地舉行見各地支持者。26歲的Force以185cm身高獲粉絲視為新一代男神，拍檔Book就剛迎來27歲生日，兩人昨日抵港即到沙田車公廟參拜，十分神心！及至晚上，ForceBook現身尖沙咀鬧市，到應援廣告前拍照留念，更獲安排打邊爐醫肚，Book捧起大大碟肥牛拍照，最後更獲安排以壽包補祝其生日。由於工作人員在IG打卡洩露行蹤，所以當ForceBook離開火鍋店時，吸引大批女Fans趕明外追星守候，場面墟冚。趁今日開騷，熱愛健身的Force未有偷懶，昨晚在酒店仍有積極操肌，望以最佳狀態見香港粉絲。