Frankie唱《絕》感動患絕症網民 陳瑞輝留言揭童年過去

MIRROR 「FING」小隊成員楊樂文(Lokman)、Anson Kong(AK, 江𤒹生)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)早前於亞博舉行《W.T.F.2 Live 2025》 ，當晚四子唱出自選歌目，Frankie唱的《絕》深深打動到一名患有絕症的網民，Frankie見到帖文後，亦借自己父親患癌一事勉勵對方。

該名網友轉載Frankie唱《絕》的片段，留言表示自己從沒留意MIRROR任何歌、作品，自言在「全唔知邊個唱嘅情況下佢撳入個video嗰度聽」，並稱Frankie的表演深深打動到患絕症的自己。他說：「我聽咗20秒左右已經流眼淚.... 之後不停loop咗五六七八九十次，感恩我人生處於最低谷嘅時候聽呢首，等我有少少勇氣返返嚟， 哪怕只係少少#還能活才是諷刺 #故此不用做傻事」

Frankie看到帖文之後，留言寫道：「我爸爸喺我初中嗰時患有絕症，當時我未有能力去幫手分擔，我有責怪自己嘅無能，因為絕症以及藥物反應帶嚟嘅痛苦令到我爸爸情緒好差，有時候會對我無固發脾氣，但當時我心智仲未成熟，有時候都會嬲爸爸點解要對我發脾氣。如果而家嘅我可以時光倒留，就算佢郁手打我，我都會因然接受，因為我知道患有絕症的確係非常…非常之痛苦，我應該要去體諒，而作為佢最親嘅人只係希望能夠幫佢分擔一下都好月。 」

Frankie續寫道：「細個嗰陣，有愛，唔識去傳遞俾佢⋯⋯唔識得體諒佢當下可能只係發下脾氣先可以令心情好過少少。 直到而家我大個喇，都想有能力可以做到幫人分擔嘅角色。 好感恩哪怕只係少少都好，我個表演可以幫你分擔得到。」

Frankie亦都勉勵對方謂：「 你知道身邊仲有好多珍惜你&值得你珍惜嘅人同事，唔好俾絕症帶嚟嘅負面思想困住哂所有行動同諗法，主動去活在當下 未來係有好多未知之數嘅，我敢講你嘅存在影響到好多人，包括我！我都唔知道我做一個表演係可以令你多份力！多謝你！我都收到你俾我嗰份力！ 睇完希望你可以有返心機，乖乖食藥，治療好自己身心。」