Frankie後援會管理團隊宣布身體響警號辭職：若沒有參選位置將空置

MIRROR 成員陳瑞輝(Frankie) 前天(8日)出席《ViuTV2025節目巡禮》，首度回應女友Christy早前引起的風波。問到他現時的感情狀況，他坦言︰「唔敢回應，專注喺工作上。(有沒有後悔公布拍拖？) 我覺得我講咗嘅嘢就講咗，依家更加專注喺工作上。」再問到他有沒有東西想跟fans說，他說︰「都好似一直以來多謝佢哋嘅支持，都係會繼續做好自己，繼續攞多啲好嘅作品去俾大家睇！」

FC管理團辭職 事隔一天，昨日（9日）Frankie 的Fans Club（FC）管理團隊宣布因身體響警號而決定辭職。「Frankie Chan international fan club」發出公告，並表示由2018年起成立FC去支持Frankie，多年來用盡全力去處理應援，但過程中或許未能盡如人意，感謝大家一直的諒解，「admin們有認真思考過自己能力不足，有嘗試過尋求幫助，唯一可以透露就係我哋都係普通人，我哋有嘗試克服，去學習，繼續支撐下去，不過當身體已經響起警號，我哋無法忽視問題，所以最終決定卸下FC職務, 亦已告知Frankie及經理人公司我們請辭的消息。」

如沒有參選 FC 位置將空置 至於，FC的營運費用已全數用於Frankie的生日應援，而在等待下一任FC 如何組成前，如收到經理人公司通知有公開活動，他們亦會代為出通告通知各位皮寶寶 ，但不會再組織任何應援活動及處理門票。另外，下任FC安排︰「於10月20號23:59前喺*會員TG grp*上提交pdf檔政綱，內容包括但不限於成員分工、願景、活動規劃。如有多於一份將於會員grp投票選出；如只有一份亦會舉行通過或不通過之投票；如沒有參選fc位置將會空置。」最後，管理團隊表示：「祝大家一切安好，Frankie繼續發光發亮。」有不少網民表示出現「脫粉潮」或與Frankie早前的感情風波有關。