Frankie陳瑞輝女友Christy黑歷史愈揭愈多 揭AK江𤒹生地下情數臭沈殷怡

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝(Frankie)的現任女友Christy最近被起底，有網民踢爆她是蒲精及做傳銷工作外，Christy更被指男女關係混亂，傳出Christy介入Frankie與前女友Hei之感情，更揭她跟另一鏡仔江𤒹生(AK)關係非比尋常，傳出AK與Frankie同時爭女說法。

五千步笑半步

Frankie昨日開腔回應女友鬧出的風波，他既否認曾經出軌及堅稱Christy非第三者，可是有Christy的昔日限動截圖繼續流出，其中一張Christy與Frankie的對話截圖，內容是Christy寫「好嬲，咩都冇做過俾人block」，Frankie就貼出嘟嘴自拍照，並回應：「錫返好無、唔好嬲」。Christy出Story再加：「好彩有BB錫返」，當網民猜測Christy被誰人block時，今日再有疑於2022年1月的帖文截圖流出，Christy在限時動態轉發沈殷怡的帖文，寫道：「呢個大陸阿嬋樣嘅三線奀星，逼ak block完我仲要特登嚟睇我story宣示主權，收皮啦八婆，你條仔一直有偷食㗎…」。Christy似乎是指被AK封鎖，疑踢爆沈殷怡跟AK曾經是情侶關係。Christy舊Story的言論引起網民熱議，對於她形容沈殷怡是「大陸阿嬋」，聲音一面倒批評Christy更阿嬋，有人更寫：「佢笑人大陸阿嬋樣算唔算五千步笑半步」。

