Frankie陳瑞輝毋忘初心 遇困難未有放棄繼續前行

美國帽牌巨人New Era成立至今已有100多年歷史，不但成為冠軍級運動員的象徵，更是全球主要體育聯賽官方指定的帽飾供應商，同時深受一眾潮人的追捧和喜愛。今年，New Era延續一直堅守的品牌理念，再度展開「Fit For Glory」企劃，並以「初心」作為主要概念，鼓勵大家遇到困難時不能輕易放棄，要時刻提醒自己拼搏的初衷，更完美地呈現「Fit For Glory」主題與秋冬造型系列。
New Era今年繼續邀得本地人氣男團MIRROR成員王智德（Alton）及ERROR成員吳保錡（Poki）示範秋冬服飾，同時邀請MIRROR另一位成員陳瑞輝（Frankie）加入陣容，三子一同拍攝宣傳短片及造型照，分享他們追夢奮鬥的獨特經歷，同時讓大家一覽品牌2023年秋冬的全新單品。
Frankie、Alton與保錡列陣亮相Cafe，Frankie以一身休閒裝束沖咖啡，現場請咖啡師教路，磨豆沖啡動作似模似樣，為拍攝獻出親手沖的第一杯啡！Frankie配襯秋冬服飾，極具文青感覺；Alton則以精悍的米色襯藍色的搶眼造型登場，「鐵騎士」魂的他與場地內的電單車一拍即合，在鏡頭前輕鬆擺出多個型格pose；而近年熱衷跑步的保錡則以輕便隨性的運動套裝現身，活力爆棚的他甫到場便擺出熱身拉筋動作，並笑言拍攝過後要立刻「跑翻轉」，可見他對跑步的熱愛程度爆燈！
在拍攝中，三子分享自己對「初心」的看法，以及人生感到最光榮的時刻。談及初心，三子不約而同以成為專業舞台表演者作為人生目標，每分每秒都在舞台上發光發熱。Frankie更語重心長地分享自身經歷：「出道前的我除了是一位舞蹈員，還嘗試過不同工種，追夢路途縱使曲折，但最終還是成功站在舞台，向大家展現最自信的陳瑞輝，希望我的經歷能夠鼓勵大家勿忘初心，繼續前行。」
三子至今仍毋忘初心，積極面對四方八面而來的挑戰。面對困難時，保錡亦別有一番體會：「我把每天都當作由零開始，遇到困難一定不能逃避，每一天都要做好心理準備，戰勝昨日的自己。」可見心態決定一切，要成功必先要懂得自我調整。
「Glory」是指令人引以為傲的成就、人生輝煌的一刻，對Alton來說，「Glory」在於「隨心所欲」，他說：「在展現完全的自己之前，必定要承受好多妥協，走過這個階段，就能向觀眾坦誠表達內心深處的真我，這就是我渴望的『Glory』。」而令Frankie和保錡感到最自豪的時刻，莫過於得到別人的佩服及尊重，同時成為別人奮鬥的原動力。Frankie、Alton與保錡近年專注發展多元化的演藝事業，除了唱歌、跳舞之外，更參演電影、電視劇、舞台劇或設計個人品牌，以行動作為他人榜樣，繼續拼搏，把每一個演出做到最好。