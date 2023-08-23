Frankie陳瑞輝毋忘初心 遇困難未有放棄繼續前行

美國帽牌巨人New Era成立至今已有100多年歷史，不但成為冠軍級運動員的象徵，更是全球主要體育聯賽官方指定的帽飾供應商，同時深受一眾潮人的追捧和喜愛。今年，New Era延續一直堅守的品牌理念，再度展開「Fit For Glory」企劃，並以「初心」作為主要概念，鼓勵大家遇到困難時不能輕易放棄，要時刻提醒自己拼搏的初衷，更完美地呈現「Fit For Glory」主題與秋冬造型系列。

New Era今年繼續邀得本地人氣男團MIRROR成員王智德（Alton）及ERROR成員吳保錡（Poki）示範秋冬服飾，同時邀請MIRROR另一位成員陳瑞輝（Frankie）加入陣容，三子一同拍攝宣傳短片及造型照，分享他們追夢奮鬥的獨特經歷，同時讓大家一覽品牌2023年秋冬的全新單品。

Frankie、Alton與保錡列陣亮相Cafe，Frankie以一身休閒裝束沖咖啡，現場請咖啡師教路，磨豆沖啡動作似模似樣，為拍攝獻出親手沖的第一杯啡！Frankie配襯秋冬服飾，極具文青感覺；Alton則以精悍的米色襯藍色的搶眼造型登場，「鐵騎士」魂的他與場地內的電單車一拍即合，在鏡頭前輕鬆擺出多個型格pose；而近年熱衷跑步的保錡則以輕便隨性的運動套裝現身，活力爆棚的他甫到場便擺出熱身拉筋動作，並笑言拍攝過後要立刻「跑翻轉」，可見他對跑步的熱愛程度爆燈！