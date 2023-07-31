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娛樂
2023-07-31 15:27:33

[email protected]夥拍強尼首演音樂劇 《大象的告別式》門票明日預售

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Frankie@MIRROR首次參演音樂劇《大象的告別式》。

[email protected]近期作出不少新賞識，將於9月首次參演音樂劇。

MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)近期不斷作出新嘗試，剛於前日(29日)35歲生日的他，除了首次擔任真人騷節目《幫手預埋我》、在團綜《全星暑假 - MIRROR+》被推舉為「英雄輝」，更會踩上舞台演音樂劇，他將於9月中在西九文化區戲曲中心大劇院，夥拍「ViuTV一哥」強尼、著名舞台劇演員黃靖程及馮志佑合演《大象的告別式》。9場演出的門票將於明日(81)於HKTVmall 預售，下周二(8日)起於Art-mate公開發售。

Frankie與強尼、黃靖程及馮志佑合演音樂劇《大象的告別式》。 Frankie陳瑞輝、黃靖程及強尼首度合作演音樂劇《大象的告別式》。 全能強尼將參演音樂劇《大象的告別式》。 陳恩碩及黃靖程將夥拍Frankie與強尼合演音樂劇。

以流行曲串連故事

《大象的告別式》由陳恩碩監製、鄧偉傑導演、許晉邦編劇，故事講述所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現三人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係。擔任音樂總監的金牌音樂人孔奕佳以《似是故人來》、《離別的規矩》及《好時辰》等十多首橫跨不同年代的香港流行曲，隨著迂迴曲折的情節發展，配合令人捧腹大笑的對白，編織出扣人心弦的故事。

Frankie陳瑞輝、黃靖程及強尼首度合作演音樂劇《大象的告別式》。 Frankie陳瑞輝、黃靖程及強尼首度合作演音樂劇《大象的告別式》。

9場《大象的告別式》演出詳情：
地點：西九文化區戲曲中心大劇院 （尖沙咀柯士甸道西88號）
日期及時間：     
2023年9月16日下午8時 
2023年9月19日下午8時
2023年9月21日下午8時
2023年9月23日下午3時
2023年9月24日下午3時 ＆ 2023年9月17日下午3時
2023年9月20日下午8時
2023年9月22日下午8時
2023年9月23日下午8時

節目全長：     約1小時50分鐘
票價：    $780／$680／$580／$480／$380
網上預售：8月1日起於 HKTVmall （https://www.hktvmall.com） 率先預售
公開發售：8月8日起於Art-mate（https://www.artmate.net/doc/68685）公開發售

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