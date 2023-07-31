MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)近期不斷作出新嘗試，剛於前日(29日)35歲生日的他，除了首次擔任真人騷節目《幫手預埋我》、在團綜《全星暑假 - MIRROR+》被推舉為「英雄輝」，更會踩上舞台演音樂劇，他將於9月中在西九文化區戲曲中心大劇院，夥拍「ViuTV一哥」強尼、著名舞台劇演員黃靖程及馮志佑合演《大象的告別式》。9場演出的門票將於明日(8月1日)於HKTVmall 預售，下周二(8日)起於Art-mate公開發售。

以流行曲串連故事

《大象的告別式》由陳恩碩監製、鄧偉傑導演、許晉邦編劇，故事講述所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現三人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係。擔任音樂總監的金牌音樂人孔奕佳以《似是故人來》、《離別的規矩》及《好時辰》等十多首橫跨不同年代的香港流行曲，隨著迂迴曲折的情節發展，配合令人捧腹大笑的對白，編織出扣人心弦的故事。