Frankie@MIRROR被指「食家」扮純情 Christy承認做第三者搶人男友

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝(Frankie)近排成為話題人物，其圈外女友Christy十分「惹火」，黑歷史愈揭愈多，身為MIRROR經理人的黃慧君（花姐）在社交網上載全隻燒雞相，並留言：「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」被解讀為忠告Frankie，可惜話口未完，有關Christy的昔日爆炸性Story截圖亦繼續流出。
繼燒到另一鏡仔江𤒹生(AK)嗰疊，Christy更在限時動態轉發沈殷怡的帖文，寫道：「呢個大陸阿嬋樣嘅三線奀星，逼ak block完我仲要特登嚟睇我story宣示主權，收皮啦八婆，你條仔一直有偷食㗎…」疑似踢爆AK與沈殷怡曾有過一段情。
Frankie日前就風波表態澄清沒有一腳踏兩船，雖力撐女友Christy非第三者，但新曝光的截圖見到，Christy貼了一張跟一男性的合照，並得戚寫：「我以為一直要聖誕後先會再見到BB，但係今晚同後晚都可以去佢度過夜，正印仲發佢脾氣話難得佢放AL都唔陪佢。」似乎承認自己曾當第三者。同時，還有Christy跟Frankie，以及前度的對話截圖，公開Frankie純情背後疑似是個「食家」，當中又與女友商討如何拍拖去迪士尼樂園可以掩人耳目。雖然Christy口口聲聲稱欠缺自信：「其實我內裏係一個冇自信嘅人，平時主要都係靠朋友同埋男朋友俾信心我，多謝你哋。」不過字裏行間，Christy對自己的吸引力充滿信心。