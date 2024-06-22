Frankie@MIRROR被指「食家」扮純情 Christy承認做第三者搶人男友

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝(Frankie)近排成為話題人物，其圈外女友Christy十分「惹火」，黑歷史愈揭愈多，身為MIRROR經理人的黃慧君（花姐）在社交網上載全隻燒雞相，並留言：「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」被解讀為忠告Frankie，可惜話口未完，有關Christy的昔日爆炸性Story截圖亦繼續流出。

繼燒到另一鏡仔江𤒹生(AK)嗰疊，Christy更在限時動態轉發沈殷怡的帖文，寫道：「呢個大陸阿嬋樣嘅三線奀星，逼ak block完我仲要特登嚟睇我story宣示主權，收皮啦八婆，你條仔一直有偷食㗎…」疑似踢爆AK與沈殷怡曾有過一段情。