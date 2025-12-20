G-Dragon公開MAMA花絮 為大埔火災臨時更改演出內容 表演屢遇問題嬲到爆粗

大埔宏福苑於今年11月26日發生奪命五級大火，造成逾百人傷亡。不少藝人慷慨解囊捐款，當中包括韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）他低調捐出港幣100萬元，為是火災的災民提供援助。近日，GD官方YouTube頻道發布一條《G-DRAGON – 2025 MAMA AWARDS Behind the Scenes》，片段見到GD看到火災新聞時眉頭深鎖，及後他更臨時更改內容，並在熒幕加上白色小雛菊悼念火災死離者。

花絮片段見到GD觀看火災新聞時，不時嘆氣，神情相當沉重，對事件感到憂心與難過。他亦向鏡頭外的一名男子詢問，確認新聞是否即時發生，並感慨地表示：「I can’t perform when the situation is bad like this（情況像這樣糟糕，我沒辦法演出）。」 由於GD原先計劃在舞台上與舞者 Bada 合作《Smoke》的演出，並已投入長時間排練。對原本包含多個「點煙」動作的舞蹈產生顧慮。畫面中可見他一邊關注新聞畫面，一邊反覆詢問工作人員：「我認為現在表演不是該做dance break的感覺。」並向主辦單位確認：「那邊（MAMA）說甚麼？還要繼續做嗎？」

GD臨時大幅調整演出內容，與主辦單位來回討論流程。GD也提出新的舞台構想，希望螢幕屆時播出白色雛菊圖像，以哀悼宏福苑的死難者，於是跟主辦工作人員詳盡說出自己的要求及確認改動。 然而，演出過程並非如他想像中順利，GD先是開首發現耳機有問題，到唱《無題》時又唱得很趕，他最終在後台嬲到爆粗，並無奈詢問工作人員：「在我看來，我覺得想傳遞的訊息沒有被好好傳達到，對吧？」工作人員告知他「有的，雛菊有播出去」。

GD解釋：「但在我抵達前就播出去了，如果在我抵達前就播了，我就無言以對了。」他的身邊工作人員也附和「一切都太趕了，沒有留給粉絲好好看清楚的時間」他對雛菊放出的時間太短大感不滿。 GD在車上再談演出的情況：「從一開始就很趕，然後突然大家就⋯，我甚至都還沒暖身，慌亂無比就開始表演了，我在前一晚還有選擇餘地的，只唱一首歌，還是只頒獎就好，還是乾脆甚麼都不要，這是一個（職涯）污點，哎，污點。」