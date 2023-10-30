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娛樂
2023-10-30 17:58:55

G-Dragon再發聲明否認吸毒 申請自願驗尿測毒 已請法官告誹謗報道

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生活

廣告商紛紛割席，逼得GD多番發聲明否認吸毒。

上代K-Pop一哥BIGBANG隊長G-Dragon(權志龍)，近日被爆吸毒，更遭韓國警方立案調查及限制出境。今日GD透過K-One Chamber的律師金秀賢(音譯)發表聲明稱，「我們明確表示，權志龍從未吸毒。」又指GD以提交自願出庭的意向書，並非常願意與調查單位合作，GD還自願提供所需的所有材料，以加快調查的進展。

GD和他的律師已通知警方，他們願意提供毛髮和尿液接受檢測，現正協調參加檢測的時間表。在這件涉毒案件，因為出現太多有關GD的投機性虛假報道和YouTube視頻，根據律師的聲明，他們將採取極端行動，來對付損害GD名聲的行為。其中包括任命前憲法法院法官作為律師，以及支付巨額費用來檢控一切誹謗行為。

生活

GD願意接受毛髮和尿液接受檢測，以正清白。

G-Dragon律師的聲明全文：

 

我是K-One Chamber、權志龍的顧問律師金秀賢。

我們已經明確表示，權志龍從未吸毒。

對此，權志龍今早已指定律師，並向警方毒品犯罪調查部門，提交自願出庭的意向書。仁川警察廳搜查隊的負責人已接過意向書。

權志龍透過自願出庭意向書和律師意見，對自願上庭及配合警方調查表達積極，而且自願提交調查所需的所有材料，以便盡快解決一切不公正問題。希望透過快速調查，揭露事情真相，我們已告知警方，我們將積極參與頭髮和尿液檢測，目前正在協調自願檢測的時間表。

就本案而言，我們已任命前法院法官為律師，並支付了巨額費用，對一切投機性虛假報道和YouTube視頻的極端性損害行動，採取法律行動。

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GD不惜花巨額金錢，控告一切誹謗行為。

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