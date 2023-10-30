G-Dragon再發聲明否認吸毒 申請自願驗尿測毒 已請法官告誹謗報道

上代K-Pop一哥BIGBANG隊長G-Dragon(權志龍)，近日被爆吸毒，更遭韓國警方立案調查及限制出境。今日GD透過K-One Chamber的律師金秀賢(音譯)發表聲明稱，「我們明確表示，權志龍從未吸毒。」又指GD以提交自願出庭的意向書，並非常願意與調查單位合作，GD還自願提供所需的所有材料，以加快調查的進展。

GD和他的律師已通知警方，他們願意提供毛髮和尿液接受檢測，現正協調參加檢測的時間表。在這件涉毒案件，因為出現太多有關GD的投機性虛假報道和YouTube視頻，根據律師的聲明，他們將採取極端行動，來對付損害GD名聲的行為。其中包括任命前憲法法院法官作為律師，以及支付巨額費用來檢控一切誹謗行為。