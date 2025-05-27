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娛樂
2025-05-27 21:30:00

G-Dragon大阪騷吸引8萬fans Yohji負責服裝讓現場變花海

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G-Dragon兩場騷，連視線受阻座位都售罄。

G-Dragon兩場騷，連視線受阻座位都售罄。

G-Dragon於25、26日在日本大阪京瓷巨蛋(Kyocera Dome)舉行了世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，吸引8萬名觀眾到場，共同見證這場場館充滿雛菊的演出，演唱會所有座位包括視線受阻座位均全部售罄，顯示G-Dragon強大的號召力。

 

此次巡演以藝術化的方式，展現哲學家尼采Übermensch(超人)的理念，G-Dragon通過故事形式，呈現成為超人的3個階段，引發觀眾深思。而華麗的舞台上融合AI技術、色彩繽紛的蝴蝶與雷射表演，以及現場樂隊live演奏，為觀眾帶來充滿視覺和聽覺雙重享受。

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在大阪演唱會中，G-Dragon獨自主導超過2小時的演出，展現K-Pop王者風範，他騎著在東京巨蛋演唱會上甚受歡迎的龍型電單車，與觀眾親密互動，將現場氣氛推向高潮。特別是在歌曲《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》的舞台上，他巧妙設計舞蹈休息時間，展現多樣表演風格。

 

 

Yohji設計的服飾，美不勝收。 G-Dragon華麗的舞台上融合AI技術，色彩繽紛的效果，為觀眾帶來充滿視覺和聽覺雙重享受。 等待encore舞台時，fans舉起手中電話的照明系統，讓整個體育場宛如盛開的雛菊花海。

作為時尚達人的G-Dragon，其舞台服飾亦成為焦點，由世界知名設計師山本耀司(Yohji Yamamoto)特別為他打造的皮外套，與呈現G-Dragon形象的雛菊融合，展現他在時尚界的影響力。而他在每場演出，都帶來全新服裝，增加樂迷的期待感。

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Fans們對G-Dragon的激情表演與熱烈回應，令現場氣氛一片歡騰，在等待encore舞台時，fans們高呼他的名字，更一同演唱BIGBANG的經典曲目《Heaven》，並舉起手中電話的照明系統，讓整個體育場宛如盛開的雛菊花海，美不勝收。

 

在歌曲《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》的舞台上，他巧妙設計舞蹈休息時間，展現多樣表演風格。

在歌曲《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》的舞台上，他巧妙設計舞蹈休息時間，展現多樣表演風格。

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