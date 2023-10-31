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娛樂
2023-10-31 15:46:47

G-Dragon涉嫌吸毒案 三度否認11月6日主動受查

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生活

GD已兩次發表聲明否認吸毒，表明將全力配合警方調查。

韓國男團BIGBANG隊長G-Dragon(權志龍)最近捲入吸毒風波，社會各界高度關注此事。早在1027日，就有報道指出GD涉嫌吸毒。對此，GD隨即發表聲明強調「沒有吸毒」。但輿論並未因此消停，GD再於昨日第二次發表聲明，重新否認吸毒的傳聞，被犒請來前法官，控告一切誹謗報道。

 

 

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11月6日當天GD將配合檢驗毛髮、驗尿等調查。

就在輿論持續沸騰之際，GD的法律代理人金秀賢律師(音繹)，今日第三度發表聲明指， GD將於116日主動到仁川廣域警察廳毒品犯罪調查隊受訊，他此舉的目的是為了讓案件能夠儘快、公正地進行調查，盡早洗清吸毒的嫌疑。聲明中，GD的法律團隊呼籲媒體能夠秉持負責任的態度報道此事，不要發布虛假信息或猜測性報道，以免影響GD的名譽。對於誤導公眾與散布謠言的行為，法律團隊將會追究相關法律責任。

116日當天，GD將完全配合警方調查，接受驗毛髮、驗尿等各項檢驗。他已兩次明確否認吸毒的傳聞，此次主動出面接受調查，正是為了盡快澄清事件真相，還自己一個公道。

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GD將於11月6日到仁川警察廳接受調查。

BIGBANG作為韓國男團界的「國民團體」，擁有廣大fans群。GD作為隊長，一直以來深受大眾喜愛。此次吸毒風波若果證實屬實，對他的聲譽和事業無疑會造成莫大打擊。因此，可以理解他的法律團隊強硬立場，以及他主動配合調查的決定。

目前該吸毒案的最新進展，就是GD將在116日主動出面受訊。這對於釐清事件真相，並結束網絡謠言至關重要。相信透過警方的調查，案件將落幕，GD也將重獲清白。大眾也應保持理性，不宜造成過度的輿論壓力，讓調查能夠在公平公正的環境下進行，還他一個公道。

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GD律師呼籲媒體秉持公平負責任態度報道事件。

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