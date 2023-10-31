G-Dragon涉嫌吸毒案 三度否認11月6日主動受查

韓國男團BIGBANG隊長G-Dragon(權志龍)最近捲入吸毒風波，社會各界高度關注此事。早在10月27日，就有報道指出GD涉嫌吸毒。對此，GD隨即發表聲明強調「沒有吸毒」。但輿論並未因此消停，GD再於昨日第二次發表聲明，重新否認吸毒的傳聞，被犒請來前法官，控告一切誹謗報道。

就在輿論持續沸騰之際，GD的法律代理人金秀賢律師(音繹)，今日第三度發表聲明指， GD將於11月6日主動到仁川廣域警察廳毒品犯罪調查隊受訊，他此舉的目的是為了讓案件能夠儘快、公正地進行調查，盡早洗清吸毒的嫌疑。聲明中，GD的法律團隊呼籲媒體能夠秉持負責任的態度報道此事，不要發布虛假信息或猜測性報道，以免影響GD的名譽。對於誤導公眾與散布謠言的行為，法律團隊將會追究相關法律責任。

11月6日當天，GD將完全配合警方調查，接受驗毛髮、驗尿等各項檢驗。他已兩次明確否認吸毒的傳聞，此次主動出面接受調查，正是為了盡快澄清事件真相，還自己一個公道。