G-Dragon獲韓科大特聘為教授 任教兩年主講流行藝術與科研結合

G-Dragon昨日出席KAIST舉行的《2024年創新南韓》(Innovate Korea 2024)活動。

韓國K-Pop頂流偶像G-Dragon(權志龍)，今日獲韓國科學技術院(KAIST)機械工程系特聘教授，聘期為兩年。昨日KAIST在大田總部校區舉行《2024年創新南韓》(Innovate Korea 2024)活動，並在會上向G-Dragon頒發聘任書。KAIST表示，「此舉旨在促進將該校最新科研成果，與韓國文化創意產業相融合。」 作為特聘教授，G-Dragon將為KAIST講課，他以自身參與流行樂壇與時尚活潑的經歷，在校內進行領導力專題講座，並通過各種文化活動，分享其作為世界級藝人的寶貴經驗。為了將科研成果與藝術文創進一步結合，KAIST還將在機械工程系下設立「KAIST-Galaxy Corporation(娛樂科技研究中心，暫名)」，與G-Dragon展開各種聯合研究項目。