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娛樂
2024-06-05 21:55:00

G-Dragon獲韓科大特聘為教授 任教兩年主講流行藝術與科研結合

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G-Dragon昨日出席KAIST舉行的《2024年創新南韓》(Innovate Korea 2024)活動。

韓國K-Pop頂流偶像G-Dragon(權志龍)，今日獲韓國科學技術院(KAIST)機械工程系特聘教授，聘期為兩年。昨日KAIST在大田總部校區舉行《2024年創新南韓》(Innovate Korea 2024)活動，並在會上向G-Dragon頒發聘任書。KAIST表示，「此舉旨在促進將該校最新科研成果，與韓國文化創意產業相融合。」

作為特聘教授，G-Dragon將為KAIST講課，他以自身參與流行樂壇與時尚活潑的經歷，在校內進行領導力專題講座，並通過各種文化活動，分享其作為世界級藝人的寶貴經驗。為了將科研成果與藝術文創進一步結合，KAIST還將在機械工程系下設立「KAIST-Galaxy Corporation(娛樂科技研究中心，暫名)」，與G-Dragon展開各種聯合研究項目。

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席上GD被聘為教授，任教兩年主講流行藝術與科研結合。

對於此次受聘，G-Dragon表示，「能成為培養無數科學人才的KAIST特聘教授，感到無比榮幸。期待未來頂級科學技術，能與娛樂產業的深度融合，必將產生巨大的協同效應。」

此次G-Dragon受聘KAIST，無疑體現K-Pop流行文化不再膚淺，能走入藝術典堂，並且在全球的影響力日益增強。相信憑藉他出色的藝術造詣和經驗，還有卓越領導力，G-Dragon定能為KAIST學子帶來全新啟發和感悟，為科技與文創產業的跨界融合，注入新的動力。

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其實G-Dragon過去多次被KAIST邀請出席科研教學活動。

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G-Dragon任教期為兩年，主講流行藝術與科研結合。

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