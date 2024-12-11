G-DRAGON聖誕節出演《SBS歌謠大戰》 NewJeans官非纏身照上台表演

K-Pop樂界年度盛事，於本月25日聖誕節舉行的《2024 SBS歌謠大戰》，共有超過20組人氣偶像參與，當中包括aespa、BABYMONSTER、ITZY、(G)I-DLE、IVE、NCT、Stray Kids、NMIXX、LESSERAFIM、TXT、BOYNEXTDOOR、李泳知、TREASURE、ILLIT等等。此外，girl crush女團祖師奶奶2NE1，相隔10年再度站上《歌謠大戰》舞台，還有正與經理人ADOR對簿公堂的NewJeans，亦已答應會在這個舞台上表演。

而今年《SBS 歌謠大戰》主持人將由安俞真@IVE、道英@NCT及然竣@TXT合作擔任主持。今日大會宣布G-DRAGON(權志龍)將成為節目最後一位嘉賓，這是他自2016年以來，時隔8年再次參加這一盛事，令fans們期興奮不已。SBS表示：「G-DRAGON是最後一位加入《2024 SBS歌謠大戰》的藝人，他的加入將會在最終的出演陣容中現身。如此陣容前所未有，究竟是歌謠大戰還是演唱會形式表演呢？」

匯聚眾多頂尖藝人的《SBS 歌謠大戰》，G-DRAGON的出戰，無疑為這場年度盛典增添更多亮點，fans們期待在演出中看到這位K-Pop巨星的精彩表現，還有希望BIGBANG其餘兩位成員勝利、太陽同時現身，與G-DRAGON合作表演，讓新一代fans感受初代K-Pop藝人的獨特魅力。