G.E.M.鄧紫棋巡唱澳門站開鑼 32歲的最後一站剖白心路

G.E.M.自去年 12 月展開巡唱，已走過了20座城市，來到澳門站首唱，G.E.M.以一首《光年之外》點燃全場，伴隨着炫目的燈光和投影，觀眾猶如置身星際間。配合無論是《倒數》的深情 告白，還是《泡沫》的動人旋律，G.E.M.都以獨特的嗓音和舞台魅力，配合LED透明屏幕投影，為觀眾帶來前所未有的視聽盛宴。

G.E.M.鄧紫棋不僅演唱了《再見》、《新的心跳》等經典 曲目，還特別準備了全新編曲的《喜歡你》，引發全場大合唱。G.E.M.在演唱會中段，分享出道以來的心路歷程，感謝歌迷一路以來的支持與陪伴，「今天是特別的日子，因為《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會首次 在室內體育館演出，澳門站演唱會的全新舞美，對我自己來說也是第一次的體驗。」將於本月16日迎來33歲生日的她續說:「很快就到我的 33 歲生日了。《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會澳門站是在我 32 歲裡的最後一站演出。一路走來，我看著很多粉絲長大，大家也陪著我成長，以後亦希 望我的歌聲能一直陪伴大家。」演唱會的尾聲，G.E.M.以《天空沒有極限》鼓勵觀眾天空沒極限，當音樂響起，現場觀眾隨節拍揮舞手機燈，全場一片燈海，演唱會館在星光燈海下完美落幕。