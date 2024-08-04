Gao孖芯駖現身商場活動曬舞功 追奧運睇中土耳其大叔射擊選手

人氣女團COLLAR隊長沈貞巧(Gao)、成員李芯駖(Sumling)今日現身Mikiki商場，出席《Mikiki 街舞派對》，同場還有《全民造星V》街舞達人Stick(林昆樂) 及帶同本地霹靂舞團Rockz Elements成員登場，挑戰兩位《造星》師姐，並進行Dance Challenge舞技大比拼。 Gao暫 未有結婚打算 四年一度的奧運盛事舉行得如火如荼，霹靂舞更首度成為競賽項目，Mikiki特地力推本地街舞文化，於今日活動上，主持Kawaii和嚴崇介紹一眾嘉賓出場，本地霹靂舞團Rockz Elements大跳高難度霹靂舞為活動揭開序幕，炒熱全場氣氛。Gao、Sumling及Stick亦施展渾身解數，接受連場舞蹈比拼，非常精彩。

對於香港時間8月10日及11日，奧運將首屆進行霹靂舞賽事，三位嘉賓也大呼期待，Gao受訪時自爆捱眼瞓睇奧運，她最關心是體操項目，當問到可有留意到今屆的男神運動員，她首推是現年51歲的土耳其射擊選手Yusuf Dikec，其單手插袋輕易奪得射擊混合團體10米氣手槍賽事銀牌，加上亦被本地網民直指撞樣視帝陳展鵬，成功引起Gao關注。早前Gao與舞蹈員男友到西班牙旅行，並見證好友求婚，問到幾時輪到自己？Gao表示：「唔知道，專注我事業先，指日可待，最重要係，大家都衝緊自己，積極向上！」芯駖方面，她表示奧運上最愛欣賞滑板賽事，對於Mikiki特地設有巴黎地標場景注入街頭元素的打卡位，芯駖表示曾到訪法國，大讚當地街景好靚，夜晚亦很浪漫，但強調是自己一個人去，而Gao則未曾到過法國，期待將來可以去影真正的巴黎鐵塔留倩影。