Gao孖芯駖現身商場活動曬舞功 追奧運睇中土耳其大叔射擊選手

人氣女團COLLAR隊長沈貞巧(Gao)、成員李芯駖(Sumling)今日現身Mikiki商場，出席《Mikiki 街舞派對》，同場還有《全民造星V》街舞達人Stick(林昆樂) 及帶同本地霹靂舞團Rockz Elements成員登場，挑戰兩位《造星》師姐，並進行Dance Challenge舞技大比拼。
Gao暫未有結婚打算
四年一度的奧運盛事舉行得如火如荼，霹靂舞更首度成為競賽項目，Mikiki特地力推本地街舞文化，於今日活動上，主持Kawaii和嚴崇介紹一眾嘉賓出場，本地霹靂舞團Rockz Elements大跳高難度霹靂舞為活動揭開序幕，炒熱全場氣氛。Gao、Sumling及Stick亦施展渾身解數，接受連場舞蹈比拼，非常精彩。
對於香港時間8月10日及11日，奧運將首屆進行霹靂舞賽事，三位嘉賓也大呼期待，Gao受訪時自爆捱眼瞓睇奧運，她最關心是體操項目，當問到可有留意到今屆的男神運動員，她首推是現年51歲的土耳其射擊選手Yusuf Dikec，其單手插袋輕易奪得射擊混合團體10米氣手槍賽事銀牌，加上亦被本地網民直指撞樣視帝陳展鵬，成功引起Gao關注。早前Gao與舞蹈員男友到西班牙旅行，並見證好友求婚，問到幾時輪到自己？Gao表示：「唔知道，專注我事業先，指日可待，最重要係，大家都衝緊自己，積極向上！」芯駖方面，她表示奧運上最愛欣賞滑板賽事，對於Mikiki特地設有巴黎地標場景注入街頭元素的打卡位，芯駖表示曾到訪法國，大讚當地街景好靚，夜晚亦很浪漫，但強調是自己一個人去，而Gao則未曾到過法國，期待將來可以去影真正的巴黎鐵塔留倩影。
芯駖壓軸跳唱《SPYLING》
活動上，Gao和芯駖既表演又玩遊戲滿足大批fans，並聯同Stick及年僅19歲的香港霹靂舞代表隊成員Franka挑選幸運粉絲上場鬥舞技，Franka又教幾位嘉賓跳高難度舞步，場面熱鬧。原來年紀輕輕的Rockz Elements成員，大部份也都Stick的學生，他們本身是香港代表隊，可惜今屆未夠分無緣出戰奧運，Stick希望大家可以鼓勵這班年輕人，期待四年後再戰奧運為香港爭光。及至尾聲，Gao率領Dancers大展舞功，而芯駖壓軸跳唱今年的首支個人單曲《SPYLING》今日活動結束前，一眾表演單位包括Gao、芯駖、Stick及Rockz Elements一同為香港運動員打氣，並拍攝大合照，祝願餘下賽事繼續順利完滿，大會更即場免費派法國香檳慶祝香港運動員在巴黎奧運取得佳績，Gao、芯駖臨走時更向粉絲大派福利，親民地逐一送上簽名及自拍。Mikiki於即日起至8月11日期間，以「Street Dance@Mikiki」為主題，將多個巴黎景點及街頭元素，加上三大互動遊戲區，讓大家一同投入街舞狂熱，來一趟活力巴黎動感之旅！