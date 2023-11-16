Gao自爆冇睇《冰上火花》 孖Candy為Marf拉票

COLLAR的沈貞巧(Gao)及王家晴(Candy)今日與《全民造星V》的黃家灝(KC)及王希晉出席時裝品牌活動，四人都穿上品牌的羽絨並宣傳環保時尚潮流。

Gao早前在《冰上火花》的吸煙戲份引來網民熱烈討論，她表示只是純粹拿住香煙，而且劇組也安排了沒有尼古丁的香煙作為道具。問到有沒有追看《冰上火花》，Gao表示因忙於拍攝《出租大叔》，只能在空閒時間才能用app重溫。她有很感激AK 一直帶住她，特別是跟對方在溜冰場繞圈談話的一幕，只需一take便搞掂。