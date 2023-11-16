Gao自爆冇睇《冰上火花》 孖Candy為Marf拉票

COLLAR的沈貞巧(Gao)及王家晴(Candy)今日與《全民造星V》的黃家灝(KC)及王希晉出席時裝品牌活動，四人都穿上品牌的羽絨並宣傳環保時尚潮流。
Gao早前在《冰上火花》的吸煙戲份引來網民熱烈討論，她表示只是純粹拿住香煙，而且劇組也安排了沒有尼古丁的香煙作為道具。問到有沒有追看《冰上火花》，Gao表示因忙於拍攝《出租大叔》，只能在空閒時間才能用app重溫。她有很感激AK 一直帶住她，特別是跟對方在溜冰場繞圈談話的一幕，只需一take便搞掂。
全力支持Marf
Candy表示有看《冰上火花》，特別是劇情中比賽的情節，令她感到很熱血又激動，她希望可以拍攝運動題材的劇集，盼可以跟COLLAR一齊打籃球。提到COLLAR有份入圍《叱咤》角逐「我最喜愛的組合」，而Marf有份入圍「最喜歡的女歌手」，她們表示已投了Marf一票，並問記者有沒有投COLLAR及Marf，Gao說︰「全力支持Marf，佢嘅作品有佢想講嘅訊息，希望大家都鍾意，其實大家可以投自己喜歡嘅歌手同組合，因為都係大家呢一年努力成果，投邊個唔係重點，入到圍已經好開心，最緊要做好自己。」
她們又預告團歌快將推出，今次MV會有不少新搞作。提到有不少女團湧現，她們表示很開心愈來愈多女團加入，亦有留意Me&的MV，覺得她們拍得很好看。她們認為每個女團都有其獨特之處，作品也有不同，表達的東西也不同。