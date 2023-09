Gareth. T湯令山自揭與女友Moon Tang分手兩個月 新歌透露自己愛得不夠

Not boyfriend material

湯令山與Moon分手,只好透過新歌《let me know》抒發傷感,歌詞提到「just admit you never really did enough」、「that you're not good at love」、「you don't love her enough hmmmm」、「and when we talk it's just silence we still text but theres distance」同時並指他們的分手並非出於突然,而他亦在歌詞中透露對Moon的不捨。不少網民得知消息之後,留言稱他果然不是「boyfriend material」