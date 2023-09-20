Gareth. T湯令山自揭與女友Moon Tang分手兩個月 新歌透露自己愛得不夠

湯令山(Gareth. T)最近推出新歌《let me know》，他在MV中以老妝示人，他日前出PO稱不想自己70歲時仍是單身，直至昨日他再PO出MV花絮，透露自己早在兩個月前跟女友Moon Tang(鄧凱文)分手。他亦憑歌寄意指跟女友分手之後，留在家中一段長時間，同時亦承認自己愛對方不夠多。
性格南轅北轍
湯令山與Moon曾被視為新一代樂壇金童玉女，他們曾透露二人早已互相follow及欣賞對方，其後湯令山覺得對方的作品不錯，於是邀請對方合作，雖然二人性格、處事方式都不同，但卻又互相吸引，繼而熱戀起來。他們先後加入華納唱片，除了一齊創作《Honest》，並一齊為《Lately》編曲，當時Moon在歌曲中透露湯令山不是當男友的材料，更透露自己在這段關係中付出了很多，但對方似乎仍是不太滿意。
Not boyfriend material
湯令山與Moon分手，只好透過新歌《let me know》抒發傷感，歌詞提到「just admit you never really did enough」、「that you're not good at love」、「you don't love her enough hmmmm」、「and when we talk it's just silence we still text but theres distance」同時並指他們的分手並非出於突然，而他亦在歌詞中透露對Moon的不捨。不少網民得知消息之後，留言稱他果然不是「boyfriend material」