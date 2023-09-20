Gareth. T湯令山自揭與女友Moon Tang分手兩個月 新歌透露自己愛得不夠

湯令山(Gareth. T)最近推出新歌《let me know》，他在MV中以老妝示人，他日前出PO稱不想自己70歲時仍是單身，直至昨日他再PO出MV花絮，透露自己早在兩個月前跟女友Moon Tang(鄧凱文)分手。他亦憑歌寄意指跟女友分手之後，留在家中一段長時間，同時亦承認自己愛對方不夠多。

性格 南轅北轍 湯令山與Moon曾被視為新一代樂壇金童玉女，他們曾透露二人早已互相follow及欣賞對方，其後湯令山覺得對方的作品不錯，於是邀請對方合作，雖然二人性格、處事方式都不同，但卻又互相吸引，繼而熱戀起來。他們先後加入華納唱片，除了一齊創作《Honest》，並一齊為《Lately》編曲，當時Moon在歌曲中透露湯令山不是當男友的材料，更透露自己在這段關係中付出了很多，但對方似乎仍是不太滿意。