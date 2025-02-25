GD新歌大唱國語歌詞 新MV與Karina@aespa同框鬥舞成亮點(有片)

K-Pop天王G-Dragon(權志龍)，全新專輯《Übermensch》今日正式發行，暌違8年再出新專題，眾fans期待已久。GD這專輯不僅包含多首新歌，還首次融入中文歌詞，他以國語大唱：「你總是問我愛你，愛的有多深」反映他的創作多樣性和全球化視野。
而專輯名字Übermensch，在德語中可解作「超人、超越」等意思，源自哲學家尼采的著作《查拉圖斯特拉如是說》，象徵著他自出道以來不斷超越自我的精神。此次專輯中，他釋出了兩支完整的MV，包括disco-funk節奏曲目《TOO BAD》(feat. Anderson .Paak)與《DRAMA》，一快一慢的曲風，讓聽眾感受他駕御音樂的能力。
特別的是在歌曲《DRAMA》中，出現了中文歌詞：「你總是問我愛你，愛得有多深」，這種中韓元素的融合，讓華語樂迷倍感親切。而在《TOO BAD》的MV中，GD與韓國女團aespa的隊長Karina同框展現精彩舞蹈，這一合作更是引發廣泛話題。兩人在樂壇的地位都極具影響力，讓這段舞蹈成為fans們熱議的焦點，為專輯增添更多亮點和熱度。
《Übermensch》專輯共收錄8首全新歌曲，包括去年先行發行的《POWER》和《HOME SWEET HOME》，其他歌曲還有《GYRO-DROP》、《BONAMANA》《IBELONGIIU》和《TAKE ME》等，均融合了hip hop、電子等多種元素，展現GD獨特音樂創作才華。
GD的回歸不僅在音樂上帶來突破，還預示著他即將開啟的個人全新巡演，GD首場演唱會將於3月29日至30日在韓國高陽綜合運動場舉行，fans均期待他在全球樂壇再次掀起話題。