GD新歌大唱國語歌詞 新MV與Karina@aespa同框鬥舞成亮點(有片)

K-Pop天王G-Dragon(權志龍)，全新專輯《Übermensch》今日正式發行，暌違8年再出新專題，眾fans期待已久。GD這專輯不僅包含多首新歌，還首次融入中文歌詞，他以國語大唱：「你總是問我愛你，愛的有多深」反映他的創作多樣性和全球化視野。

而專輯名字Übermensch，在德語中可解作「超人、超越」等意思，源自哲學家尼采的著作《查拉圖斯特拉如是說》，象徵著他自出道以來不斷超越自我的精神。此次專輯中，他釋出了兩支完整的MV，包括disco-funk節奏曲目《TOO BAD》(feat. Anderson .Paak)與《DRAMA》，一快一慢的曲風，讓聽眾感受他駕御音樂的能力。