Geor@Beanies至親離世陷入低潮 到澳洲跳傘跨過傷痛

Beanies成員之一的陳樂頤Geor(阿左)，今年5月推出了自己創作的歌曲《中二式戀愛》，日前，再推出最新solo作品《從天際破滅找到祝福》，同樣是Geor親自作曲，請來容兆霆填詞，Chick Chan編曲及Chick Chan與Yam監製。 今次歌曲源自Geor的至親離世，情緒陷入低谷的她獲身邊人輪流鼓勵，令她慢慢步出陰霾。她說︰「我人生最唔開心嘅時候，身邊有好多朋友撐住我，朋友、同事、家人編咗個更表，肯定我無時無刻都係有人陪住。」因為身邊的愛，令Geor深受感動，因而寫了《從天際破滅找到祝福》這首歌，希望可以鼓勵別人。

Geor說︰「除咗想多謝佢哋嘅陪伴，都想透過呢首歌帶啲訊息畀大家，如果你處於人生低潮，或者遇到挫折，唔好忘記身邊其實有好多人擁抱緊你。我想透過歌曲帶一點點嘅影響力比大家，正如我介紹歌曲的文案所講『危難當前既然避免不過，與其將痛楚放大，不如學識從旁尋找美好』。」 因為Geor家中至親離世的關係，令她去了一趟澳洲。她說︰「個天比咗個好大嘅考驗我，係一場痛苦嘅離別。因為呢段經歷，我覺得呢個世界已經冇嘢會難到我，所以，我飛咗去澳洲，感受一吓最貼近天空嘅感覺係點樣！不知不覺多咗個小習慣，就係成日都會望向天空，諗吓佢而家過成點。」

Geor在澳洲期間拍下不少影片，Geor回港後交給好朋友雨橋剪輯成MV，「點知佢發現將我有嘅片段剪埋一齊後，實在太似National Geographic嘅紀錄片（我影咗好多動物，反而好少影自己），所以佢決定喺南丫島幫我補拍。」計劃往往趕不上變化，當Geor與雨橋擇日去南丫島拍攝當日，一抵達目的地，天文台宣布紅雨，雖然天氣不似預期，幸好最後都拍攝順利！