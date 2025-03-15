George自薦拍戀愛綜藝被拒 封Marco做「老屎忽」 Phoebus客串驚遇「震撼」女神(有片)

ViuTV 今日(14日)於商場舉行記者會，男團P1X3L出席並受訪，歐灝源George入圍角逐新人男歌手的信心，他自言要humble，並表示隨緣。談到三子在頒獎禮當晚如何突圍競逐最佳衣著獎，葉振弘Marco在現正播放的《One Trip 約會實況》中與女神浸溫泉，又跟各地女神約會，兩位兄弟羨慕不已。Phoebus 形容Marco現已是老手，George笑言「佢係老屎忽，要向佢取經，要佢介紹朋友我哋識。」Marco就笑而不語，當被指「自私識」時，他就回應可兄弟認識心水人選，追問George睇中哪位女神時，George直言《足球女將》的Maggie不錯，Phoebus雙手放胸前，爆料說：「我同George亮相的一集，其中一位女神好震撼！」兩兄弟見狀，乘機加鹽加醋，場面爆笑。