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娛樂
2025-03-15 11:08:39

George自薦拍戀愛綜藝被拒 封Marco做「老屎忽」 Phoebus客串驚遇「震撼」女神(有片)

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P1X3L三子出席Chill Club記者會，受訪時頻頻爆金句。(娛樂組攝)

P1X3L三子出席Chill Club記者會，受訪時頻頻爆金句。(娛樂組攝)

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ViuTV 今日(14日)於商場舉行記者會，男團P1X3L出席並受訪，歐灝源George入圍角逐新人男歌手的信心，他自言要humble，並表示隨緣。談到三子在頒獎禮當晚如何突圍競逐最佳衣著獎，葉振弘Marco在現正播放的《One Trip 約會實況》中與女神浸溫泉，又跟各地女神約會，兩位兄弟羨慕不已。Phoebus 形容Marco現已是老手，George笑言「佢係老屎忽，要向佢取經，要佢介紹朋友我哋識。」Marco就笑而不語，當被指「自私識」時，他就回應可兄弟認識心水人選，追問George睇中哪位女神時，George直言《足球女將》的Maggie不錯，Phoebus雙手放胸前，爆料說：「我同George亮相的一集，其中一位女神好震撼！」兩兄弟見狀，乘機加鹽加醋，場面爆笑。

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George自爆曾自薦拍戀愛團綜，被公司拒絕。(娛樂組攝) Marco拍戀愛綜藝節目，奉旨認識女神，令兩位兄弟羨慕不已。(娛樂姐攝)

George強調心在P1X3L

George 就爆曾自薦拍類似節目，但被公司拒絕，「公司驚播出街被人投訴，個vibe唔啱。」Phoebus助攻，「佢part part都會被投訴，淨係望住人。」George早前出席籃球宣傳活動，加入ERROR團隊組成「PUZZ13」受訪，他強調只是暫代保錡，當時只懂傻笑，心仍在P1X3L ，Phoebus則重申，「歡迎你離開再返嚟。」

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