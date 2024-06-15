George@P1X3L自爆向隊友商量進修大計 小儀爸爸以整𨋢養家

P1X3L成員歐鎮灝（George）昨天（14日）出席香港建造學院活動，同場邀來小儀任司儀，George分享了他追歌手夢的過程，參與《全民造星II》以前，他曾擔任兼職銷售員：「嗰陣都未諗定自己想點，到19年鼓起勇氣參加《造星II》，幸運地簽到公司，成功入到行，嗰刻真係好似中咗頭獎咁開心。到而家對電影有興趣，平時都會搵啲導演傾吓偈，學習多啲。」 但是George始終認為要時刻為自己做好準備，他坦言曾與其他兩位成員商量進修大計：「機會留畀有準備嘅人，即使我知道自己唱歌、演戲未係最好，但都期待每次更好、 更進步，所以自己都不斷進修演技。早排嚟學院拍宣傳片，先知而家建造業咁先進，可以好 咁用BIM建樓，體驗完我好有信心自己完全應付到，有機會都可以嘗試啲建造業嘅課程，或者將來拍劇有用，都唔排除有日會入行㗎，哈哈! 拍攝時聽學院同事話收入都幾唔錯，讀完仲幫你搵埋工。」而小儀亦透露爸爸亦是建造 業一員，多年前曾經從事整𨋢工程，為不少大廈從零開始建𨋢，她笑謂是建造業養大自己。