George@P1X3L首支個人單曲《BF》面世 自覺唱歌還有大進步空間

P1X3L成員George歐鎮灝推出首支個人單曲《BF》，簡單兩個英文字母，解讀成「Best Friend」還是「Boyfriend」留待你去揣測。型格舞曲加上George耍壞的聲線引發你遐想，作為首支個人單曲，展示出獨特個性，同時帶出在情感攻防戰中與對象互相試探的心理狀態，如何壓抑內心的忐忑，以不羈姿態俘虜對方的心。

《BF》MV故事發生於cyberpunk的時空設定，George在廢墟中睜開眼醒來，發現自己墮進時間迴圈之中，似曾相識的情節不斷重演，為著的就是拯救一眸之緣的那個她。George修補著粗糙的時間裝置，一次又一次嘗試回到過去，扭轉既定劇情，即使事與願違亦未有放棄，可惜結局落空，最後孤身一人回到故事開端的廢墟。

MV找來新晉女演員Sheena (陳帕昕)擔任女主角。

George坦言：「今次出solo真係好緊張, 因為我自覺唱歌仲有好大嘅進步空間，今次錄音相當順利。我好享受整個過程，好多謝Gordon Flanders嘅作曲，Billy Choi嘅詞同埋監製Randy嘅協助。 另外，今次對自己出嘅第一個ＭＶ感到非常興奮，收到呢首歌嘅Demo已經幻想個MV可以有電影感之餘，仲有一種cyberpunk嘅元素，希望各位Fans都鍾意《BF》嘅MV啦！」