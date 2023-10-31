熱門搜尋:
萬聖節2023 埼玉縣 Apple 冰上火花 雙11 以巴衝突 金球獎 取消黑碼 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-31 16:33:48

Gigi炎明熹欣賞保錡@ERROR幽默一面 預告準時現身《叱咤》昂坪記招

分享：

炎明熹獲其學唱歌的學校頒發「星格十年 最佳學員獎」。

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)和任暟晴(Jasmine)，與組合XiX昨晚(30)出席音樂學校舉行的活動。該校的學員率先獻唱打頭陣，當中有曾參與《聲夢Junior》的Vincent、Nicole、Jasmine、Priscilla及Jeffrey；曾入圍《就是青春》的Haru及Bethia，《就是青春》冠軍人馬Wincy，以及曾參與《全民造星》的Philip等，眾人分成三大組別、逾35個單位於台上落力演出。

炎明熹、任暟晴與XiX和學院創辦人Nic及Cleo合照。

Ad Block

炎明熹感激歌唱老師教導

在該校學唱歌的炎明熹壓軸現身為眾師弟妹打氣，為表揚她對音樂夢的堅持，並成功躋身樂壇成為炙手可熱新星，大會更向她頒發「星格十年 最佳學員獎」以示鼓勵。她在台上分享得獎感言時，先恭喜各位參與演出的學員：「希望你哋都享受喺舞台上演出！我好開心喺星格學唱歌，喺對的時候對的人做對的事情，呢個對的人就係Cleo老師。我好依賴Cleo老師，因為上佢嘅課堂好有安全感，佢教導我唱歌，更重要係佢分享好多人生經歷，雖然我經歷唔算好多，但係Cleo都陪住我。大家見我平日唱嘅歌同表演，都係老師教導嘅歌、傳授嘅經歷同經驗。」

身旁的Cleo再次被感動得眼濕濕，她大讚炎明熹無論面對任何正反面的意見，永遠抱著最謙虛的心：「佢真係希望每次都可以進步啲啲、進步啲啲，今日見到佢終於有啲啲成績，我好開心。」剛才笑言自己有少少堅強、沒有流淚的炎明熹，被老師的說話打動，終於忍不住流下感動的眼淚。

師徒二人在台上都眼泛淚光。

與保錡互相欣賞

炎明熹接受傳媒訪問時，預告後天(2日)會到昂坪出席《叱咤樂壇頒獎禮》，挑選了牛仔長外套出席，並稱當天不用上課，所以今年不會遲到。提到早前她跟ERROR的保錡影合照，事後保錡被翻舊帳，指他曾表示只識Gigi姐(黃淑儀)，而不知道炎明熹是誰，惟現在又說有眼不識泰山。炎明熹聞言後笑言「我係泰山？」她續表示一直都是抱住順其自然的心態，認識了很多新朋友而開心，並戥對方被狂寸感到慘情，希望對方也抱住順其自然的心態，相信保錡會堅強面對。

她表示各對方見面時有傾偈，得知對方有留意自己的作品，而她亦很欣賞對方的歌曲，大讚對方很幽默，希望學到他幽默的一面，盼可以拜他為師。

炎明熹以露臍裝出席活動，表示有用丹田力縮肚。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受