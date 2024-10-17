Gin Lee乜都認真搞到自己壓力大 學識調節享受me time

Gin Lee李幸倪、黎展峯、曾傲棐及女團VIVA日前到不同中學舉行「EEG x BlessVision School Tour 2024」。

Gin Lee李幸倪、黎展峯(Andy)、曾傲棐(Arvin)及女團VIVA日前到卜維廉中學及何明華會督銀鿋中學舉行「EEG x BlessVision School Tour 2024」，一眾歌手除了唱歌及跟同學玩遊戲，又分享面對壓力或困惑時的情緒處理，鼓勵同學。 音樂會上，歌手們先跟同學玩遊戲，Gin、Andy跟Arvin一隊，VIVA一隊，在介紹自己隊名時，Andy十分識做，知道Gin日推出新歌《可惜我們沒有》，於是便將隊名改為「聽日出新歌隊」，為師姐預告兼宣傳，引來台下同學們大聲歡呼。演唱期間，VIVA亦首次現場演繹早前推出的新歌《Morning Call》，同學聽得十分投入。一眾歌手亦由台上唱到台下，走勻全場，同學們亦紛紛乘機爭取合照，歌手們又向同學大派心心、自拍等，氣氛熱爆。

Gin Lee走到台下自拍，一眾同學都表現雀躍。

這次歌手們跟「幸福傳聲基金會」合作，到各大院校唱歌表演，目的為讀書壓力大的同學們加油打氣，歌手更以自身經歷，分享如何排解及面對逆境時的自處。 Gin Lee坦言自己是一個對於任何事都很認真的人，這樣其實會為自己帶來不少壓力，所以她認為「Work Hard Play Hard」非常重要，「認真工作嘅時候就要全程投入，做完嘢返到屋企我會有個me time，me time你可以做啲伸展又得、影相又得、睇吓書、放空又得，搵一啲你喜歡同埋健康嘅小活動，等自己有個渠道可以抒發，聽音樂都係一個好好嘅方法。」她又謂屋企永遠是最強的後盾，「我覺得溝通非常之緊要，你要俾屋企人知道你經歷緊啲乜嘢，佢哋先可以知道點樣去幫你。」

Gin Lee坦言自己是一個對於任何事都很認真的人，因而為自己帶來不少壓力。

問到Andy如果有人將他跟其他人比較，他會如何應對？Andy指最重要忠於自己，「就算身邊嘅人唔相信你都好，只要你相信自己，你就一定會成功。」至於Busking經驗豐富的Arvin坦言街頭表演時，少不免被人評頭品足，但經歷多後，他自有一套自處方式，「一開始Busking嘅時候會想切合大家想要的形象，但消化過後，其實唱歌都係一樣表達自己嘅工具，發現最誠實咁樣做自己係最緊要。」至於女團VIVA則寄語同學，「希望大家會珍惜喺中學嘅時間，因為我哋四個都係畢咗業之後，其實最掛住都係中學嘅時光。」