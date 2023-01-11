Gin Lee加盟英皇娛樂全因package好 以金毛造型重新出發

李幸倪(Gin Lee)踏入新年公布新動向，宣布加盟英皇娛樂。離開舊東家之後，Gin Lee除了回馬來西亞與家人團聚外，亦與不同公司接觸，她表示在整個過程中，覺得新公司誠意十足，同時亦跟自己的理念一致。她說︰「我覺得最重要係大家嘅方向同理念一致，喺接觸過咁多間公司，EEG同我嘅方向係最接近，方向好清晰，大家有共識未來嘅方向。」

今次與英皇簽約的原因，全因自由度高。Gin Lee說︰「新公司俾好大好大嘅自由度我，特別係音樂、形象上面，完全係100%信任我！令我覺得好舒服。另外，亦都可以同好多唔同嘅音樂單位合作，好有新衝擊。好似我首新歌，終於等到時機可以同Wyman合作。大家嚟緊可以留意我新歌、形象，都會有好大嘅轉變。」她亦以一頭金髮造型示人，在個人社交平台宣布新開始。