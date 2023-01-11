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娛樂
2023-01-11 15:18:06

Gin Lee加盟英皇娛樂全因package好 以金毛造型重新出發

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Gin Lee宣布加盟英皇娛樂。

Gin Lee宣布加盟英皇娛樂。

李幸倪(Gin Lee)踏入新年公布新動向，宣布加盟英皇娛樂。離開舊東家之後，Gin Lee除了回馬來西亞與家人團聚外，亦與不同公司接觸，她表示在整個過程中，覺得新公司誠意十足，同時亦跟自己的理念一致。她說︰「我覺得最重要係大家嘅方向同理念一致，喺接觸過咁多間公司，EEG同我嘅方向係最接近，方向好清晰，大家有共識未來嘅方向。」

今次與英皇簽約的原因，全因自由度高。Gin Lee說︰「新公司俾好大好大嘅自由度我，特別係音樂、形象上面，完全係100%信任我！令我覺得好舒服。另外，亦都可以同好多唔同嘅音樂單位合作，好有新衝擊。好似我首新歌，終於等到時機可以同Wyman合作。大家嚟緊可以留意我新歌、形象，都會有好大嘅轉變。」她亦以一頭金髮造型示人，在個人社交平台宣布新開始。

Gin Lee以頭金毛示人，新歌mv預告教人期待。

Gin Lee以頭金毛示人，新歌mv預告教人期待。

接家人來港

為了全程投入音樂事業，Gin更將家人從馬來西亞接到香港居住，「以往喺香港工作，都會擔心喺馬來西亞嘅屋企人生活成點？雖然會打電話、facetime，但始終自己唔喺佢哋身邊，都會有擔心，而家接咗佢哋嚟香港住，咁我就可以投放晒精神喺事業上，所以其實今次都係一個好大嘅決定。」提到「轉會費」，Gin直言滿意，「咁當然唔係單單因為酬勞，係所有配套，係一個整體嘅package。」

Gin Lee指英皇給予很大自由度。

她又謂雖然加入公司只是一段短時間，但已感覺到無論是藝人還是同事，已經像大家庭一樣。問到最想跟公司哪一位藝人合作，她坦言希望可以跟公司不同的藝人合作，「無論喺音樂上定係電影上，而且好多歌手都認識咗好多年，一直都冇機會合作，所以希望嚟緊同大家有多啲交流。」

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