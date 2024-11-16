Gin Lee化身一日樂隊及嘻哈成員 與黃明德黎展峯走進樹仁校園

Gin Lee以一身型格打扮走進大學校園，化身一日樂隊及嘻哈成員。

李幸倪(Gin Lee)與叱咤903《廣東歌關注組》主持阿酸，早前以黑色型格造型走進樹仁大學校園，化身一日樂隊成員及嘻哈隊員，與「樹仁音樂」及「城大嘻哈」合作表演。其間Gin Lee首次現場獻唱新歌《可惜我們沒有》，更藉著歌曲《新牌仔》鼓勵學生們：「記得要保持新牌仔嘅學習心態，遇到困難都唔好氣餒，有夢想就要去追。」演唱途中更向學生大派福利，走進觀眾席與學生握手及派心，掀起全場尖叫聲。

Gin Lee昨日先後與由6位樹大學生組成的樂隊「樹仁音樂」一同演出《剛好》，大讚樂隊的演出媲美專業水準。Gin Lee接著跟由4位城大學生組成的「城大嘻哈」合作，演繹由學生重新編曲及編寫Rap詞的《今朝有酒》。初次與學生合唱嘻哈風歌曲的Gin Lee對學生們的投入演出感驚喜：「佢哋自己仲要加咗即興嘅freestyle詞！」對於城大嘻哈學生們在追夢過程遇上不少困難，Gin Lee即時勉勵：「見到佢哋好多朋友仔專程嚟到呢度支持佢哋，為佢哋歡呼，我真係覺得好感動，今日雖然只係一個小小嘅舞台，希望你哋繼續努力，發揮魅力上更大嘅舞台。」

此外，黃明德(Dark)及黎展峯(Andy)更驚喜現身，分別為樹大學生送上新歌《框框》及《免費升級》。Dark特別穿上印有自己IG QR code新歌《框框》的白色T-shirt，更邀請同學們即場scan QR code，Dark親自解釋 ：「因為大家唔認識我哋，所以就攪啲新意思。」Andy則現場演繹新歌《免費升級》，二人均表示想一嘗與rapper合作，Andy指：「自己本身唱melodic比較多，但其實好鍾意groovy嘅音樂，好想同rapper一齊cross over。」Dark更計劃向公司自薦：「未出道之前已想同rapper 合作，嚟緊會同公司傾下一年嘅大計，我諗住向公司自薦，我寫melody line，再搵rapper合作，將rap同流行曲結合，希望可以吸引多啲人聽歌。」