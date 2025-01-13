Gin Lee叫「阿金」好意頭 放假準備做spa 王丹妮遊日獎勵女兒

李幸倪(Gin Lee )與王丹妮(Louise)日前出席護膚品牌活動，同時分享護膚心得。Gin表示最緊要勤力，每日放工回家都會盡量完成護膚程序，睡覺前敷張面膜；Louise就強調必定會卸妝，做好護膚才可以休息。她表示：「小時候試過工作太忙不小心睡着，第2日早上起來發現皮膚變乾，毛孔被化妝品堵塞，以後也不敢再試，現在非常注重潔面護膚。」
Gin在叱咤頒獎禮首奪女金，台上她發表感言時說到「可以叫我阿金」，她覺得這個名字好得意，加上臨近新年叫阿金好意頭！近一年沒有放大假的她表示：「當知道可以放大假已經非常期待！最想抽時間做spa放鬆調息一下，然後好好陪伴家人，今年也會與家人去旅行，正積極籌備中，非常感謝他們體諒，自己因工作繁忙而未能經常陪伴。」Gin透露喜歡親自計劃行程，每日下班都會抽時間坐在電腦前去計劃一下。
學泰拳拍賀歲片
剛與女兒一家三口去日本旅行的Louise，則表示女兒自發努力溫書，成績不錯，所以日本之旅是為了獎勵她。去年幾乎全都在忙於拍攝電影，Louise沒有太多時間陪伴女兒和家人，希望在假期能再帶她們去一個有雪的地方好好放鬆。現在正物色合適的目的地。
Louise 已開始投入賀歲電影《臨時決鬥》的宣傳工作，電影即將在香港和澳門首映，她表示：「今次賀歲片臨時決鬥中，有不少泰拳的場面，所以大家都一起學習泰拳，當中有很多趣事，而且學習泰拳真的很好玩，但亦都有點辛苦，今次電影我經歷了很多不同的第一次。」