Gin Lee同阿媽爭電視 煲劇睇足幾日幾夜

Gin Lee(李幸倪)最近接job接到手軟，除了不停的活動商演，早前又接連拍攝電器及護膚品兩個廣告，可謂豬籠入水。日前拍攝電視機廣告時，Gin更自爆原來這是她入行以來首個電器廣告。

Gin謂為了隆重其事，她特別請來排舞師到現場，「今次係我第一次拍電器嘅廣告，都係好重要嘅，所以會想做好佢。今次因為需要拍一啲跳舞嘅動作，所以我搵咗個排舞師去幫我排咗一啲動作，因為想出嚟嘅效果好啲，最緊要係拍得型！希望大家睇到嘅時候有驚喜。」