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娛樂
2023-12-21 12:40:14

Gin Lee宣布歌迷會叫GLFC 首個官方fans活動大玩驚喜

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Gin Lee宣布歌迷會叫GLFC 。

早前Gin Lee李幸倪透露正積極籌備官方歌迷會，一向錫fans的她日前便fans提早舉行聖誕party，以答謝fans們多年來支持，當晚除了聖誕大餐，更有交換禮物環節。當晚的drees code是粉紅色，fans們都十分聽話，全部粉紅衫上陣，Gin的父母、家姐及姐夫都有到場。除此之外，Gin更為fans準備驚喜，向每位fans送上一件由她親自設計的官方歌迷會衛衣，歡渡開心一夜。

 

Gin向每位fans送上一件由她親自設計的官方歌迷會衛衣。

Gin一到場即答謝fans，「好多謝你哋，你哋都應該知道christmas係我最鍾意嘅節日，好開心可以同你哋一齊提早慶祝，亦都好想多謝你哋今年特別付出好多，又投票啦、又支持我每首歌啦、MV啦，係好抵錫嘅呢班fans，我係睇到嘅，所以好appreciate你哋，希望你哋今日食得開心。」

食完聖誕餐後，Gin又走到每一枱跟fans傾偈及合照，又跟fans交換禮物，氣份熱鬧。而早前在街頭唱歌及為Gin拉票的小fans亦有到場，不過他十分怕醜，Gin在他耳邊唱《企好》，唱到一半時，Gin突然大笑，「大家有冇聽到？佢話：『你唔好再唱啦。』哈哈。第一次俾人叫我唔好再唱，好傷心。」十分搞笑。自從來港發展後，Gin已多年沒有跟家人過節，所以當晚她特別開心，「好開心，自己好多年都冇同屋企人過聖誕，今次可以同屋企人同埋fans一齊慶祝，覺得好溫馨、好圓滿，唔再感到孤單。」

Gin走到每一枱跟fans傾偈及合照。

大合照時間，Gin向每位歌迷送上她親自設計的歌迷會衛衣，全場立即起哄，她表示近三個月正積極籌備自己的fans club，很多事情都親力親為，「用咗好多精力時間去做一個平台，係一個app，叫做『GLFC』，用咗好多時間同開發公司商討。除咗一啲it嘅嘢，好多嘢都係自己design，例如會tee，上面印住嘅『GIN1US』都係自己設計、所有merchandise等，用咗好多心力去做，希望大家可以感受到我份誠意。」她坦言希望有一個屬於她跟fans的平台，能夠凝聚力量，同時亦可以對他們認識更多。

當晚活動非常高興。

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